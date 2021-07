Calciomercato Inter: idea Kurzawa

L’Inter cerca un rinforzo sulla corsia sinistra per il 3-5-2 di Inzaghi. Sondato Kurzawa, che non convince per le condizioni fisiche e l’ingaggio.

Levyn Kurzawa è il nome nuovo del calciomercato Inter: il laterale francese è stato individuato come primo rinforzo della corsia mancina, ruolo dove la società nerazzurra ha assoluto bisogno di investire vista la partenza di Young e la presenza del solo Darmian.

Kurzawa quest’anno ha disputato 27 partite, non tutte per intero e non tutte da titolare, limitato sia da alcuni problemi fisici che da una squalifica di sei turni rimediata dopo la rissa con l’Olympique Marsiglia. Chiuso dall’olandese Bekker, Kurzawa è scivolato indietro nelle gerarchie del club parigino. Pochettino ha dato l’avallo alla sua cessione e il PSG sta ascoltando le proposte che arrivano. Lui vorrebbe andare in Inghilterra, ma l’Inter potrebbe convincerlo a cambiare idea.

Inzaghi ha chiesto un esterno sinistro di qualità ed esperienza. Accantonata momentaneamente la pista Radu della Lazio, soprattutto per ragioni di età, Kurzawa pare rispondere a tali caratteristiche. Sussistono però alcuni aspoetti che fanno titubare la società meneghina: innanzitutto, il PSG chiede dieci milioni di euro per il suo trasferimento, ma ciò che potrebbe frenare la trattativa è il costo dell’ingaggio (sei milioni netti a stagione).

Se Kurzawa non decidesse di ridursi l’ingaggio, l’Inter virerebbe su altri profili. Le alternative, certamente, non mancano: dal già citato Radu della Lazio, al cavallo di ritorno Alex Telles, sicuramente più adatto al modulo nerazzurro. Vedremo come si evolverà la situazione. L’inter cerca un esterno ed Ausilio monitora anche il profilo di Kurzawa.

