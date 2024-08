Calciomercato Inter: idea Gasiorowski.

Calciomercato Inter: spunta il nome di Yarek Gasiorowski per la difesa, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo negli ultimi giorni di mercato.

L’Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale dal piede mancino da dover inserire nella propria rosa a causa del lungo infortunio rimediato da Buchanan con la maglia della nazionale canadese. Nell’ultimo periodo i nomi in quel ruolo che sono stati associati all’Inter sono stati molti da Rodriguez a Hermoso, passando per Cabal fino a Kiwior. Nessuno di questi, però, alla fine è risultato essere il giusto profilo per la dirigenza nerazzurro.

Nelle ultime ore, però, a risuonare più volte tra le varie voci di mercato è stato il nome di Yarek Gasiorowski, difensore centrale spagnolo di proprietà del Valencia, alto 1,92 m, dal piede mancino e dotato di buone doti fisiche e tecniche. Caratteristiche che avrebbero incuriosito e non poco la dirigenza interista, la quale avrebbe iniziato a prendere in seria considerazione un affondo per il classe 2005 negli ultimi giorni di mercato, nel caso in cui non si materializzerebbe un’opportunità migliore.

L’investimento sullo spagnolo sarebbe di fatto supportato dalla stessa proprietà interista Oaktree, viste le possibilità di poter valorizzare un giovane dalle grandi potenzialità, replicando in qualche modo l’operazione fatta con Bisseck. Il Valencia, nonostante la giovane età del calciatore ne fa del cartellino di quest’ultimo una valutazione complessiva di 15/20 milioni, cifra che, però, potrebbe essere abbassata dall’Inter una volta ottenuto il sì del giocatore, visto anche il suo contratto in scadenza il prossimo giungo 2025. Con l’avanzare dei giorni di mercato, l’Inter dovrà ponderare tutte le tempistiche e chissà che il prossimo difensore da aggregare nella rosa di Simone Inzaghi non possa essere proprio Yarek Gasiorowski.

