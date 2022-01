Calciomercato Inter: idea Bensebaini

Ramy Bensebaini è finito nel mirino dell’Inter. Il laterale del Borussia Mönchengladbach è uno degli obbiettivi dei nerazzurri per la fascia. Preoccupa la situazione riguardante Perišić. L’algerino potrebbe arrivare in prestito.

I campioni d’Italia dell’Inter cercano qualche rinforzo nella finestra del calciomercato estivo. La squadra, che tranne per Lukaku e Hakimi è rimasta lo stesso dello scorso anno, ha bisogno di qualche innesto specie nel reparto difensivo. La società del Biscione punta a qualche nuova pedina sull’esterno sinistro.

La situazione di Ivan Perišić non fa dormire sogni tranquilli l’Inter. Il croato ha un contratto che scade a giugno e non sembra esserci una grandissima intesa tra le due parti per quanto riguarda le cifre. Il giocatore chiede un milione in più rispetto allo stipendio attuale e tre anni di contratto. Il club, invece, non vorrebbe andare oltre i quattro milioni. Bisognerà lavorare tanto per poter raggiungere un accordo. Intanto l’Inter continua a monitorare i diversi sostituti.

Inter, per gli esterni si guarda in Germania

Il nuovo laterale sinistro potrebbe provenire dalla Bundesliga. Sul taccuino di Beppe Marotta, infatti, rimane sempre il pallino di Filip Kostić. Il laterale dell’Eintracht Francoforte sta facendo davvero bene. Tuttavia, i tedeschi non vogliono fare sconti. L’offerta non dovrà scendere al di sotto dei dieci milioni di euro, soprattutto ora che la squadra di Francoforte sta andando molto bene in campionato, è attualmente sesta ed è in lotta per la Champions League nonostante l’inizio decisamente burrascoso.

L’Inter cercherà di trattare con Le Aquile anche se sarà decisamente difficile. I nerazzurri, se vogliono tentare il colpo, dovranno sacrificare qualche giocatore e gli interessati sembrerebbero essere Kolarov o anche Vecino, che ha rifiutato un’offerta del Flamengo ma che potrebbe essere inserito in ottica Roma per lo scambio con Villar. I nomi tedeschi, però, non sono finiti.

L’ultima suggestione si chiama Ramy Bensebaini e gioca nel Borussia Mönchengladbach. L’estrerno algerino è un nome gradito dalla dirigenza. Per convincere il Gladbach, l’Inter potrebbe pensare ad un prestito con i tedeschi. Bensebaini non trova tantissimo spazio con i Puledri. Quest’anno ha giocato solamente undici partite e potrebbe essere il nome ideale per sostituire Perišić.

L’asse Inter-Borussia Mönchengladbach rimane comunque caldo anche perché ci sono altri due giocatori che interessano molto ossia Matthias Ginter e Marcus Thuram. L’Inter rimane comunque all’erta e monitora i diversi nomi per il futuro.

