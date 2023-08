Calciomercato Inter: Gosens all’Union Berlino, arriva Carlos Augusto

Calciomercato Inter: Gosens torna in orbita dell’Union Berlin, dopo l’uscita di scena del Wolfsburg, i nerazzurri aprono alla cessione del tedesco.

Robin Gosens: esterno dell’Inter – StadioSport.it

In casa nerazzurra torna a tener banco la questione Robin Gosens, dopo numerose settimane nelle quali il nome dell’ex atalantino sembrava essere in cima alla lista degli obiettivi del Wolfsburg, il club tedesco si sarebbe defilato improvvisamente del tutto, dirottando le proprie mire su altri due profili della nostra Serie A, come Maehle e Rogerio.

Sul tedesco allora ci sarebbe stato un ritorno di fiamma dell’Union Belino, il quale però sarebbe fermo sulla formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro, cifra che non soddisferebbe ancora pienamente la richiesta nerazzurra che vorrebbe ricavare qualche milione in più dalla cessione del proprio tesserato.

La trattativa tra le due squadre però sembra inevitabilmente destinata ad essere finalizzata. L’Inter, infatti, avrebbe già pronta la trattativa Carlos Augusto per sostituire il tedesco. L’esterno brasiliano del Monza è stato bloccato dagli uomini di mercato nerazzurri da più di un mese, il Monza chiede 20 milion di euro per lasciarlo partire e l’Inter sarebbe pronta a reindirizzare la liquidità proveniente dalla cessione del tedesco per sbloccare del tutto la trattativa con i brianzoli.