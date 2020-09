Calciomercato Inter – Giulini: “Nainggolan resta all’Inter”

Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro tra le due società di Inter e Cagliari con la priorità di definire il futuro del centrocampista belga, di ritorno a Milano dopo il prestito in Sardegna .

Fonte: profilo Twitter Nainggolan

Purtroppo non è stato trovato nessun tipo di accordo che parlasse di una possibile permanenza di Nainggolan nelle file dei sardi. E’ infatti Giulini, Presidente del Cagliari a smentire una sua possibile permanenza: “E’ impossibile riportarlo al Cagliari, lo vogliono tenere”. Pare infatti che il tecnico dei nerazzurri, Antonio Conte, voglia valutarlo in questo periodo di test pre – stagione per determinare in maniera definitiva se Nainggolan possa essere utile alla causa interista nel nuovo campionato e nei successivi impegni europei. Notizia che sembra stonare con quanto avvenuto proprio lo scorso anno al momento dell’arrivo del salentino sulla panchina nerazzurra, che lo aveva subito messo fuori dal progetto tecnico di squadra. Nulla però sembra essere impossibile, si valutano quindi diversi scenari di sviluppo.

Radja Nainggolan con la sua nazionale

Bisogna tener conto che l’Inter sembra non essere intenzionata a mandarlo ancora in prestito in giro per l’Italia ed il Cagliari, squadra seriamente interessata ad acquisire a titolo definitivo le prestazioni del belga, non può sopportare un esborso economico di almeno 15 milioni di euro (questa la cifra chiesta dalla dirigenza nerazzurra).

E’ spuntato fuori anche il nome dei sauditi dell’Al Nassr, squadra pronta ad acquistare il giocatore, destinazione però non gradita dallo stesso Nainggolan.

Ecco che l’Inter, prima di pensare a possibili nuovi colpi in entrata, ha di fronte molti nodi da sciogliere riguardo numerosi giri di prestiti scaduti, tra cui proprio quello del belga al Cagliari o il ritorno di Perisic dal Bayern Monaco (giusto per citarne un altro).

Che Radja Nainggolan possa rivelarsi davvero utile e funzionale al gioco del tecnico salentino? Può un giocatore mandato subito via lo scorso anno rimanere e fare la differenza in questa Inter marchiata Conte?

La grinta non manca e le prestazioni, come detto, sono sotto osservazione costante. Potrebbe quindi, in conclusione, rivelarsi un colpo inaspettato per la tifoseria interista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS