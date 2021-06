Calciomercato Inter, ecco il post Hakimi: accordo con la Lazio per Lazzari? Zappacosta-Bellerin alternative

Caccia al terzino per la squadra campione d’Italia che sembra rassegnata all’idea di perdere Hakimi.

Sembra ormai agli sgoccioli la trattativa che porterà Hakimi al PSG

Breve ma intensa. Così si potrebbe definire l’avventura di Achraf Hakimi all’Inter che, dopo un solo anno, sembra essere arrivata al capolinea a causa dell’irrinunciabile offerta di 70 milioni di euro avanzata dal Paris Saint Germain.

Marotta e dirigenza non lasciano partire il devastante esterno a cuor leggero ma a causa dei già conosciuti problemi economici che hanno spinto anche Antonio Conte a dire addio alla squadra, c’è netta volontà di monetizzare.

Simone Inzaghi però ha bisogno di un giocatore valido sulla fascia sinistra e non vuole perdere la qualità di gioco sugli esterni. Potrebbe, infatti, essere proprio un uomo di fiducia del neo allenatore ad arrivare alla corte neroazzurra, ovvero Manuel Lazzari.

L’esterno della Lazio è rimasto un po in sordina nel progetto tecnico di Maurizio Sarri che avrebbe espresso a Tare e dirigenza la volontà di monetizzare sull’italiano a causa di una posizione non troppo consona rispetto al modulo preferito dall’ex Napoli e Juve.

I campioni d’Italia, dunque, potrebbero accaparrarsi il giocatore biancoceleste per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ovvero la cifra che Lotito, durante i primi colloqui, avrebbe acconsentito ad avere per l’eventuale cessione del suo giocatore.

C’è area d’accordo tra Inter e Lazzari ma, qualora non si concretizzasse, le prime due alternative portano i nomi di Zappacosta, giocatore dal buon rendimento e dalla giusta esperienza sia in Serie A, che in campo internazionale, e di Hector Bellerin, seguitissimo già da tempo dalla dirigenza neroazzurra.

