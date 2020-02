Calciomercato: Inter e Milan pensano allo scambio Nainggolan-Kessie

Inter e Milan vicine allo scambio Nainggolan – Kessie nel mercato estivo, prima che il centrocampista accettasse il Cagliari. La trattativa potrebbe riaccendersi alla prossima sessione di mercato.

Un retroscena di mercato rivela di una clamorosa trattativa sfumata tra Inter e Milan, durante l’estate 2019 di calcio mercato. Le due società milanesi sono infatti state molto vicine a concludere lo scambio tra Radja Nainggolan e Franck Kessie. L’addio (seppur non definitivo) del belga all’Inter è stato uno dei temi più importanti dello scorso mercato estivo, con il centrocampista che alla fine si è accasato in prestito secco al Cagliari, dove sta disputando un’ottima stagione.

Ma Nainggolan poteva finire dall’altra sponda di Milano, con i rossoneri interessati al giocatore e pronti a intavolare uno scambio con Kessie, giocatore gradito da Antonio Conte e cercato dall’Inter anche nel mercato invernale. La storia come detto si è sviluppata diversamente, con l’Inter che ha ceduto il giocatore in prestito secco per una stagione al Cagliari. Ma sarà una situazione da monitorare per giugno, una possibilità non tramontata tra i due club che potrebbero stavolta definire l’accordo, con Nainggolan al Milan e Kessie all’Inter.

