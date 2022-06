Calciomercato Inter: è fatta per il ritorno di Lukaku

Accordo con il calciatore che è pronto a tornare a Milano in prestito. La distanza tra domanda e offerta con il Chelsea è minimo.

Romelu Lukaku è pronto a tornare all’Inter.

L’entourage del belga ha trovato l’accordo economico con i nerazzurri che hanno sfruttato al meglio la forte volontà di Lukaku di tornare al San Siro dopo la stagione non idilliaca trascorsa al Chelsea.

Anche nella trattativa tra i londinesi e la dirigenza nerazzurra, ci sono pochi dettagli da limare ma l’impressione è che la trattativa è destinata alla fumata bianca su una base di prestito secco.

Il Chelsea chiede 10 milioni di euro, mentre l’Inter è ferma all’offerta di 7 milioni (compresi bonus) con la possibilità di avvicinarsi alla richiesta fatta dai Blues per chiudere il colpo.

Lukaku, dal canto suo, non vede l’ora di tornare in una piazza che lo ha sempre amato e trattato come un Re.

Già nel corso della stagione passata, “Big Rom” aveva speso parole dolci per i nerazzurri, dichiarando di voler tornare a giocare assieme a Lautaro Martinez, suo grande amico e compagno.

Il belga potrebbe non trovare solo Lautaro in attacco, ma anche Dybala, la quale trattativa procede nonostante le distanze tra domanda e offerta.

Serve un ulteriore sforzo, dunque, per concretizzare le trattative, ma Lukaku è, di fatto, vicinissimo all’Inter.

Lo stesso attaccante avrebbe chiamato Simone Inzaghi ribadendo la volontà di tornare a Milano e di mettersi subito a disposizione della squadra.

L’unica problematica è dovuta alla formula d’acquisto che dovrà, attualmente, essere necessariamente di prestito secco, per poi parlare durante l’anno con il Chelsea per vedere se ci sono gli estremi per un acquisto in via definitiva.

Questa strada è sicuramente più difficile considerando che lo stesso Lukaku aveva lasciato i nerazzurri per il Chelsea dopo essere stato pagato ben 115 milioni.