Calciomercato Inter, è fatta: Lazaro ceduto al Newcastle

Valentino Lazaro andrà al Newcastle. L’ormai ex esterno nerazzurro si trasferirà in Inghilterra sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Visite mediche in programma già nelle prossime ore.

Finisce dopo circa 6 mesi l’avventura di Valentino Lazaro con la maglia dell’Inter. L’esterno si trasferirà al Newcastle – il quale ha vinto il braccio di ferro con il Lipsia – con la formula del prestito semestrale (fissato a 1,5 milioni) con diritto di riscatto (23,5 milioni).

Una buona operazione economica, questa qui, per l’Inter, che in caso di riscatto a fine stagione da parte del club inglese riguadagnerebbe anche un plus rispetto alla cifra versata pochissimi mesi fa nelle casse dell’Herta Berlino.

Arrivato con tante aspettative, l’austriaco non è mai riuscito a conquistarsi la stima di Antonio Conte in maniera definitiva. Dopo più bassi che alti, quindi, l’Inter ha scelto per la strada della separazione. Non è infatti casuale che la dirigenza nerazzurra abbia accelerato la trattativa con i club interessati, proprio nel giorno in cui è stata data l’ufficialità di Moses all’Inter.

Negli ultimi minuti, addirittura anche Max Hagmayr, agente dello stesso Lazaro, avrebbe postato tra le sue “Insta-Stories” due foto: una nella quale dà l’arrivederci a San Siro, e l’altra nella quale sembrerebbe essere diretto in volo, con il suo assistito, verso l’Inghilterra. Luogo, quest’ultimo, dove lo stesso Lazaro sosterrà le visite mediche nelle prossime ore.

