Calciomercato Inter, dalla Spagna sicuri: è fatta Lautaro Martinez al Barcellona per 60 milioni più 2 giocatori

Clamorosa bomba dalla Spagna: accordo Inter-Barcellona per Lautaro Martinez. Ai nerazzurri 60 milioni più Vidal e uno tra Semedo ed Emerson.

Dalla Spagna ne sono convinti: Lautaro Martinez sarà un nuovo calciatore del Barcellona. Secondo il noto quotidiano “Sport”, i nerazzurri e i blaugrana avrebbero già trovato l’accordo per la cessione del “toro” su una base di 60 milioni più le cessioni di Vidal e uno tra Semedo ed Emerson (esterno oggi al Betis).

Dall’Italia, intanto, non arrivano conferme in merito a questo tipo di trattativa. Anzi, ora dopo ora, sembra che l’Inter si stia irrigidendo sempre di più nei confronti del Barcellona.

I nerazzurri hanno infatti già più volte palesato al club spagnolo la volontà di non voler cedere il proprio gioiello per meno di 90 milioni più Vidal, e che qualsiasi altra contropartita offerta sarebbe stata rifiutata.

Ad oggi il Barcellona fa finta di non sentire e prosegue nel suo gioco di parti. La speranza del club balugrana continua ad essere quella di voler chiudere la contrattazione inserendo un nuovo calciatore all’interno dell’affare, abbassando, così, ulteriormente il prezzo del cartellino.

L’unica certezza sia per i giornali spagnoli che per quelli italiani è legata all’accordo che Lautaro Martinez e il Barcellona hanno già siglato, su una base di un quadriennale.

Il ragazzo, in ogni caso, non forzerà con l’Inter per una sua cessione. Dal proprio canto, i nerazzurri non sono intenzionati a cedere il calciatore e continuano ad avere il coltello dalla parte del manico. Lautaro Martinez andrà via solo alle condizioni imposte da Marotta & Co.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS