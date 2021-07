Calciomercato Inter: Dalbert, Nainggolan, Agoume e Pinamonti al Cagliari per Nandez?

L’Inter ha trovato l’accordo con il Cagliari per la cessione di Dalbert, ma ci sarebbero trattative in corso per Nandez: nell’operazione potrebbero essere inseriti Nainggolan, Agoume e Pinamonti

Non sarà un mercato milionario, ma non sarà nemmeno un depauperamento totale, come invece credevano in molti dopo il dietrofront di Suning e gli annunci ai media sulla necessità di fare cassa.

Infatti, dopo l’addio di Achraf Hakimi, ceduto al PSG per circa 70 milioni bonus compresi, e l’acquisto a parametro zero di Hakan Calhanoglu, l’Inter è pronta a chiudere altre operazioni.

Nelle prossime ore sarà formalizzata la cessione di Henrique Dalbert al Cagliari in prestito con diritto di riscatto, per un’operazione totale da 7 milioni di euro.

Non sarà l’unica operazione con i sardi, visto che i nerazzurri hanno chiesto ufficialmente Nahitan Nandez, che ha una clausola rescissoria da 36 milioni di euro e piace tantissimo per la sua duttilità tattica che gli permetterebbe di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, soprattutto quello di esterno a destra.

Ovviamente, l’Inter non ha la forza economica per assecondare le richieste del Cagliari, che però avrebbe aperto alla possibilità di inserire delle contropartite tecniche.

La prima è la solita: Radja Nainggolan, disposto a tornare per la terza volta a Cagliari. In realtà, la trattativa per il belga prosegue già da diverse settimane, ma questa volta il calciatore non sarebbe disposto a ridursi l’ingaggio e, soprattutto, i sardi non offrivano più di 3 milioni di euro per il suo cartellino.

Poi, i nomi nuovi: Andrea Pinamonti e Lucien Agoume. Sicuramente, sono due giovani che piacciono moltissimo al Cagliari, che sarebbe disposti ad abbracciare il centrocampista anche subito, mentre i 2 milioni di euro di ingaggio frenano gli entusiasmi sull’attaccante italiano.

Nelle prossime settimane si proverà a trovare al quadra giusta, ma molto dipenderà anche dalla cessione del Cholito Simeone, che potrebbe creare lo spazio giusto nel monte ingaggi dei sardi.

Migliori Bookmakers AAMS