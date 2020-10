Calciomercato Inter: Dalbert ceduto al Rennes

A pochi giorni dalla chiusura del mercato l’Inter piazza un altro colpo in uscita: Dalbert va al Rennes in prestito con diritto di riscatto.

Henrique Dalbert è del Rennes, ad annunciarlo lo stesso Piero Ausilio, che poche ore fa, alla conferenza stampa di presentazione del nuovo libro di Gianluca Di Marzio, ha confermato della trattativa più che avviata con la società francese.

Per l’esterno si tratterebbe di un ritorno in Ligue 1 più che ben accetto. Il calciatore, infatti, dopo esser stato fatto fuori dalle gerarchie di Conte ha sempre spinto per una permanenza in qualche squadra di Serie A o al massimo per un ritorno in un campionato che già conosce bene come quello francese.

Per l’Inter una trattativa molto rapida, impostata su un prestito oneroso da 2 milioni più un diritto di riscatto fissato a 12. Formula questa qui che ha anche agevolato e velocizzato il benestare della trattativa, facendo addirittura cambiare idea al club francese intenzionato inizialmente a chiudere per Ansaldi.

L’idea, però, di poter puntare a prezzo di saldo su un calciatore giovane, che così ben ha fatto in passato il Ligue 1, ha stuzzicato e come la dirigenza del Rennes.

Ora, per il ragazzo, a parlare dovrà essere il campo. L’Inter, intanto per coprire il buco lasciato da Dalbert attende l’uscita di Nainggolan per poter piombare su uno dei primi obbiettivi stagionali: Marcos Alonso del Chelsea.

