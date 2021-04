Calciomercato Inter: contatti per Koopmeiners

Koopmeiners Inter. Anche l’Inter comincia a muoversi per il prossimo calciomercato. Nel mirino ci sarebbe Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar. L’olandese sarebbe pronto ad un’avventura in Serie A ed i nerazzurri lo vedrebbero come sostituto di Marcelo Brozovic. L’ex Dinamo Zagabria sembra essere insostituibile per la squadra ma il suo rinnovo non sembra essere ancora del tutto sicuro.

Continuano a circolare diversi nomi attorno all’Inter. I nerazzurri, primi in campionato anche con una partita da recuperare, stanno già facendo i conti per il prossimo anno. Dopo il polverone mediatico legato ai pagamenti degli stipendi e al nuovo acquirente del club, adesso ci si concentra concretamente sul mercato. Tanti sono i nomi al vaglio, soprattutto per un reparto in particolare: quello del centrocampo.

In quella parte del campo l’Inter ha tantissima qualità ma un ulteriore innesto non dispiacerebbe di certo ad Antonio Conte. Un nome che sembra essere circolato viene dall’Olanda. Il profilo cercato corrisponderebbe a quello di Teun Koopmeiners, centrocampista classe 98 dell’AZ Alkmaar. Il giocatore potrebbe essere il sostituito di Marcelo Brozovic, in caso di partenza proprio del croato.

Koopmeiners Inter, nuovo nome per la regia

Brozovic è stato utilizzato praticamente in ogni partita. Questo perché l’Inter non dispone di altri giocatori simili alle sue caratteristiche. Il croato sembra essere una delle pedine fondamentali per Conte ed il tecnico non vuole rinunciarci anche se resta ancora da discutere sul suo rinnovo. Al massimo, il Biscione potrebbe acquistare un altro centrocampista che potrebbe affiancare l’ex Dinamo e farlo rifiatare durante il turn over.

Un centrocampista giovane come Koopmeiners sarebbe l’ideale. Il capitano dell’under 21 olandese ha un contratto con la squadra di Alkamaar che scade nel 2023. La Serie A sarebbe sicuramente una meta ambita per un giocatore che ha ottimi margini di crescita. Koopmeiners si è fatto vedere anche in Europa League, nel doppio confronto contro il Napoli.

Il regista dell’Az potrebbe essere un nome importante per la piazza. L’Inter, però, dovrà cercare di convincere gli olandesi e proporre un’offerta concreta. Il centrocampista di Castricum non è l’unico giocatore seguito ma per adesso sembra il nome più plausibile per la regia nerazzurra.

