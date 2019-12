Calciomercato Inter: contatti per Ferreira

La sessione di calciomercato invernale nerazzurra è ufficiosamente aperta: il nuovo obbiettivo si chiama Cristian Ferreira.

Che i soli 30 giorni (dal 2 al 31) del mercato di gennaio siano pochi è ormai cosa risaputa. Ecco, quindi, che l’Inter sta provando su ogni fronte a muoversi d’anticipo. Dopo aver avuto diversi incontri con il Barcellona per trattare Vidal, avviato contatti con il Verona per Rrahmani e Amrabat, con l’Udinese per De Paul e con il Parma per Kulusevsky, la società nerazzurra pare aver individuato una nuova pista da perseguire, quella che porta al centrocampista argentino del River Plate, Cristian Ferreira. Il ragazzo, classe 99′, oltre ad essere dotato di ottima tecnica e capacità di ricoprire sia i ruoli di centrocampista centrale che di trequartista, parrebbe avere anche capacità non da poco per quel che concerne i calci piazzati.

L’obbiettivo dei nerazzurri sembrerebbe quello di volerlo tesserare già da questo inverno con la formula del prestito con diritto di riscatto. Opzione, questa qui, che però non piace molto alla dirigenza del River Plate, la quale valuta il calciatore non meno di 25 milioni (prezzo stabilito nella sua clausola rescissoria). Ferreira, nonostante la giovane età, sembrerebbe infatti aver già convinto il proprio club a puntare su di lui. I 4 gol collezionati fin qui, come prova ultima dell’importanza di questo calciatore all’interno del club argentino. L’Inter per portarlo con sé a Milano avrà bisogno di fare grandi sforzi, soprattutto dal punto di vista economico, ma se le premesse sono queste qui…

