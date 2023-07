Calciomercato Inter: colpo Samardzic

Lazar Samardzic potrebbe essere il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter.

L’Inter è pronta a battere un altro colpo di calciomercato. Secondo calciomercato.com, la dirigenza interista avrebbe preso contatti con l’Udinese per il centrocampista Samardzic ad inizio settimana, sorpassando la numerosa concorrenza.

Un vero blitz di mercato da parte dell’Inter, che consegnerebbe a Simone Inzaghi uno dei migliori talenti che si è messo in mostra nella passata stagione. Con la maglia dell’Udinese, Samardzic in 32 partite ha realizzato 5 reti fornendo anche 3 assist. Pezzo forte del classe 2002, il tiro dalla distanza, come si può ammirare dalle immagini di DAZN

Samardzic, proposta dell’Inter: abbassare le pretese

L’Inter, secondo il New York Times è il club più indebitato d’Italia. Il presidente Zhang però tira dritto e punta decisamente alla seconda stella. Per rinforzare la rosa, dopo gli acquisti di Bisseck, Thuram, Frattesi e Cuadrardo, avrebbe messo gli occhi sul giovane talento dell’Udinese, Lazar Samardzic.

La proposta dell’Inter è abbassare le richieste dell’Udinese, che parte da una valutazione di 25 milioni. La società nerazzurra avrebbe pensato all’inserimento di Fabbian, l’anno scorso alla Reggina.

Con 15 milioni, più il cartellino di Fabbian, con il diritto di recompra, l’Inter si potrebbe aggiudicare Samardzic. Un indizio chiaro è il fatto che nell’amichevole tra l’Udinese e l’Union Berlino, giocata nel pomeriggio, non è sceso in campo, nonostante le perfette condizioni fisiche.