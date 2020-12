Calciomercato Inter, clamoroso: Eriksen può tornare al Tottenham con Alli al PSG

Calciomercato Inter: su Christian Eriksen mette gli occhi anche il Tottenham che è pronto a trattare Dele Alli col Paris Saint Germain.

Come ribadito poche ore fa, Christian Eriksen andrà via da Milano nell’imminente sessione di calciomercato che inizierà lunedì prossimo. Una notizia che non fa più scalpore visti i pochi minuti giocati fin qui dal danese sotto la guida di Antonio Conte. Dopo neanche un anno quindi la storia d’amore tra il classe ’92 e l’Inter è già giunta ai titoli di coda.

Sul calciatore hanno già messo gli occhi West Ham, Manchester United, Arsenal, Paris Saint Germain e Real Madrid con il Tottenham che, da qualche ora, sembra essersi interessato al suo ex numero 23. Glu Spurs infatti, dopo aver venduto Eriksen all’Inter lo scorso gennaio per 27,5 milioni di euro, sono pronti ad intavolare una trattativa col club di Steven Zhang per riportare il duttile centrocampista all’ombra del Big Ben.

La trattativa è complessa, i meneghini chiedono non meno di 20 milioni per lasciar partire Eriksen, ma gli inglesi non dispongono di questa cifra al momento. L’unica soluzione per i Lilywhites sarebbe quella di cedere Dele Alli al Paris Saint Germain (il classe ’96 non ha un buon rapporto con Mourinho) e investire i soldi incassati proprio sul 28 enne di Middelfart. Al momento è ancora tutto in alto mare ovviamente, ma nei prossimi giorni non è detto che la situazione non si possa sbloccare. Staremo a vedere come andrà a finire.

