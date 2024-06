Calciomercato Inter: cifre e dettagli affare Martinez

In attesa dell’ufficialità, vediamo i dettagli dell’operazione che a breve renderà Josep Martinez il nuovo estremo difensore dell’Inter.

Lo spagnolo classe 1998 lascerà il Genoa dopo due stagioni da titolare per dieci milioni più il cartellino di Gaetano Oristanio come contropartita; il trequartista ventunenne non è stato riscattato dal Cagliari, nel quale ha trascorso l’ultima stagione, e andrà in Liguria a titolo definitivo con diritto di recompra a favore dei nerazzurri.

La scelta era tra lui e altri nomi, quelli Zanotti, Satriano (il preferito inizialmente) e di Pio Esposito, e la società rossoblu ha preferito puntare su Oristanio.

Il costo totale dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 15 milioni, di cui 10 cash per il portiere e 5 come valutazione del cartellino del trequartista.

In origine l’operazione avrebbe dovuto comprendere anche l’acquisizione del cartellino di Albert Gudmundsson, ma poi si è scelto di dividerela in due distinte trattative.

Il portiere ventiseienne sarà il vice di Sommer fino al termine della prossima stagione e poi ne rileverà il posto divenendo egli stesso titolare.

Mai considerato dalla nazionale spagnola se non in un’unica occasione, un’amichevole di tre anni fa in cui è entrato nella ripresa, Martinez ha iniziato la carriera nella seconda squadra del Las Palmas in terza serie ed è poi approdato in prima squadra ove ha trascorso due annate, una da riserva e una da co-titolare per un totale di 28 partite.

Passato nel 2020 al Lipsia, che lo aveva acquisito l’anno prima lasciandolo in prestito in Spagna, si è ritrovato chiuso da Gulacsi e ha collezionato due presenze in due anni vincendo una Coppa di Germania nel 2022.

Sollevato il trofeo, Martinez si è trasferito al Genoa, dopo un inizio balbettante, ha ottenuto definitivamente il posto da titolare a discapito di Semper e non lo ha più lasciato.

