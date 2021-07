Calciomercato Inter: ceduto Esposito al Basilea

Il giovane attaccante neroazzurro è pronto all’avventura all’estero.

Sebastiano Esposito

Sembrava dover decollare velocemente la carriera di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell’Inter, ma dopo un’ultima stagione abbastanza travagliata, la scelta della società neroazzurra e dell’entourage del giocatore è virata sul dargli almeno un altro anno di crescita.

Sembra ormai cosa fatta per il passaggio, con la formula del prestito, del ragazzo italiano al Basilea che si è subito interessato al giocatore e ha colto l’occasione per potergli offrire la prima avventura fuori dall’Italia per il 2002.

L’annuncio dell’acquisto di Seba Esposito potrebbe arrivare già nelle prossime ore e l’attaccante è pronto a dimostrare una qualità, fino ad ora, rimasta in sordina.

La scorsa stagione non è stata delle migliori per il ragazzo neroazzurro che aveva deciso di farsi le ossa in Serie B, non riuscendo, però, a convincere le due squadre che hanno creduto in lui.

Prima la SPAL e poi il Venezia, con il quale ha comunque ottenuto la promozione in Serie A dopo la trionfale cavalcata nei playoff, non sono state convinte dalle prestazioni del ragazzo, che ha messo a referto solo 3 gol.

Il talento di Castellammare di Stabia ha solo 19 anni e l’avventura in una squadra ambiziosa e molto importante per il calcio svizzero (e Europeo) come il Basilea, potrebbe responsabilizzarlo e dargli quella sicurezza che è mancata nella scorsa stagione.

Migliori Bookmakers AAMS