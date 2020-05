Calciomercato Inter: cedere Borja Valero, Nainggolan e Vecino o Gagliardini per acquistare Tonali e Vidal

L’Inter rifà il centrocampo: out Borja Valero, Nainggolan (di ritorno dal prestito), e uno tra Vecino e Gagliardini. Entrano Tonali e Vidal.

Il calciomercato dell’Inter entra sempre più nel vivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio insieme a Conte, hanno infatti già provveduto a stilare la lista di calciatori in entrata e in uscita.

Il ruolo che maggiormente subirà delle modifiche sarà il centrocampo. In attesa che Eriksen mostri tutto il suo potenziale, i nerazzurri puntano un altro nome dal calibro internazionale: Arturo Vidal.

Il cileno, più volte accostato all’Inter, è probabile che possa passare in nerazzurro attraverso la trattativa Lautaro-Barcellona. Antonio Conte lo attende a braccia aperte.

Diversa, invece, la situazione per quanto riguarda Tonali. Qui l’Inter dovrebbe rimetterci di tasca sua, e anche pesantemente (50 milioni circa). Tutto ciò, però, poco importa alla società di Suning, che vuole a tutti i costi il giovane prospetto del calcio italiano.

Sulla rotta opposta Borja Valero, il quale con ogni probabilità sarà ceduto. Discorso simile per uno tra Vecino e Gagliardini. Il primo ha tante richieste dall’Inghilterra, mentre il secondo potrebbe essere usato per uno scambio con il Torino per Izzo.

Da verificare la situazione Nainggolan. Difficile che Conte cambi idea e scelga di riconfermare il ninja, così come chiedono tanti tifosi. Per l’ex Roma, in ogni caso, il futuro sarà in Italia.

