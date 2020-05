Calciomercato Inter, Ausilio al Barcellona: “Lautaro Martinez andrà via solo con la clausola”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Piero Ausilio ha ribadito la piena volontà da parte dell’Inter nel voler trattenere Lautaro Martinez.

“L’Inter punta al 100% su Lautaro, è un asset important del club e con noi ha ancora 3 anni di contratto. La nostra politica non sta nel cedere i giocatori più forti, ma tenerli e rafforzare ulteriormente la squadra con acquisti che non vanno a compensare ma ad aggiungere.

Molte società ci hanno contattato per averlo, una di queste, inutile negarlo, è il Barcellona. Con loro abbiamo un ottimo rapporto, ma questo non cambia le carte in tavola: per avere Lautaro Martinez ci vuole l’intera cifra della clausola. Questa, tra l’altro, è anche di difficile gestione, calcolando che ha dei tempi ben definiti da dover rispettare”.

Così il direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, ha sentenziato ai microfoni di Sky Sport in merito ad un possibile addio del Toro.

Parole nette, inequivocabili, che evidenziano quanto l’Inter non sia assolutamente intenzionata a trattare alle cifre del Barcellona.

Dichiarazioni, queste qui, che sono arrivate anche in Spagna, creando non pochi malumori tra tifosi e società blaugrana. Addirittura, nelle ultimissime ore, si starebbe parlando di rinuncia alla trattativa e investitura totale sulle giovani promesse già presenti in rosa: Fati e Trincao.

I tifosi nerazzurri, intanto, gongolano all’idea di una possibile permanenza di Lautaro Martinez.

