Calciomercato Inter: Atletico Madrid a Milano per trattare Lautaro Martinez e De Paul

L’Atletico Madrid punta “El Toro”: emissari dei “colchoneros” si sono presentati ieri a Milano per discutere la situazione di Lautaro Martinez. Il classe 1997 è uno dei pezzi pregiati in casa Inter, che dopo aver ceduto Hakimi vorrebbe trattenere tutti gli altri “big”, ma dovrà pur fare fronte alle esigenze di bilancio.

Martinez, per il momento, non si tocca: Simone Inzaghi lo apprezza, e lo vuole ancora insieme a Lukaku per comporre la coppia d’attacco più forte d’Italia (41 gol in campionato lo scorso anno). Il tecnico piacentino ha ricevuto rassicurazioni in tal senso, ma è pur vero che Lautaro potrebbe essere lasciato andare per un’offerta che fonti vicine al club nerazzurro definiscono “irrinunciabile”.

Offerta che nei piani interisti ammonterebbe ad almeno 90 milioni. Cifra in grado di generare una lauta plusvalenza (circa 73 milioni) e permettere all’Inter di investire sul mercato. In caso di addio del “Toro”, gli indiziati a sostituirlo sono due: Luis Muriel, che con l’Atalanta ha raggiunto ormai uno status da assoluto campione e Donyell Malen, giovane attaccante del PSV che servirebbe soprattutto in prospettiva.

Insidie anche per De Paul

Un altro dei nomi che piace tanto ai nerazzurri è quello di Rodrigo De Paul: su “Don Rodrigo” ha fatto irruzione prepotente lo stesso Atletico Madrid, pronto a pagare i 40 milioni richiesti dall’Udinese, secondo quanto racconta “Repubblica”. Una cifra che nessun altro club, e le squadre interessate a De Paul sono tante, può attualmente permettersi. Insomma, la minaccia “rojiblanca” si fa pressante: l’Inter saprà resisterle?

