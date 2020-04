Calciomercato Inter: Asamoah vicino al Fenerbahçe

L’indiscrezione arriva direttamente da GhanaSoccer.net: Kwadwo Asamoah potrebbe andare al Fenerbahce. L’Inter, intanto, lo ha già inserito nella lista dei cedibili.

Descrivere l’avventura di Asamoah in nerazzurro non è affatto cosa semplice: prestazioni ottime e continue, partite altalenanti e panchine, per poi concludere con il vuoto finale.

Ebbene sì, i continui infortuni, hanno fatto sì che l’ex Juventus uscisse sempre più dai radar dell’Inter. L’ultima partita giocata da Asamoah in nerazzurro, infatti, risale allo scorso 29 ottobre contro il Brescia.

Un vero e proprio peccato, questo qui, per il calciatore. Soprattutto calcolando l’arrivo in nerazzurro di un allenatore come Antonio Conte, che già conosceva tutte le sue potenzialità.

Ormai, però, questo breve matrimonio sta per giungere al termine. L’Inter lo ha già inserito nella lista dei partenti e il ragazzo si è rassegnato all’idea di poter continuare con la maglia nerazzura.

Da queste informazioni è partito, nella mattinata di oggi, il forte pressing del Fenerbahce. Il club turco sembrerebbe infatti aver stretto contatti con l’entourage del calciatore proponendogli un contratto da 3 milioni annui, pareggiando la cifra che il ghanese guadagna in nerazzurro.

La differenza sostanziale risiederebbe nell’anno in più di contratto offerto. Mentre Asamoah con l’Inter andrebbe in scadenza 2021, con il Fenerbahce lo farebbe nel 2022.

