Calciomercato Inter: arriva Klaassen

Calciomercato Inter: operazione conclusa con l’Ajax per Klaassen, l’olandese classe 1993 firmerà un contratto biennale con i nerazzurri.

Klaassen sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Fonte Immagine – Stadiosport

L’Inter, dopo aver completato del tutto il comparto difensivo nei giorni scorsi con l’arrivo di Pavard, ha messo a segno l’ultimo tassello del proprio calciomercato in entrata, quello di Davy Klaassen dell’Ajax. L’olandese è stata la vera e propria sorpresa delle ultime ore di calciomercato interista, il club, infatti, sembrava orientato verso i profili di Maxim Lopez del Sassuolo e Danny Van De Beek del Manchester United, ma entrambe le trattative non sembrano aver convinto del tutto la dirigenza nerazzurra che alla fine ha deciso di virare significativamente sul pilastro dell’Ajax per completare definitivamente il proprio centrocampo.

Klaassen nasce come trequartista, ma nel corso della sua carriera con i lancieri è stato impegnato anche nel ruolo di mezzala, è in grado di abbinare qualità e quantità, perfetto per infoltire ancora di più la rosa nerazzurra di rincalzi di livello e con esperienza internazionale anche in Champions League. Il giocatore è atteso a Milano già nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di routine per poi apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno 2025.

Da quel che è certo è che l’Inter non metterà più a segno nessun colpo in entrata nelle ultime ore di mercato, ma resta da monitorare la situazione uscite. I nerazzurri con il colpo Klaassen, infatti, aggiungono il settimo centrocampista al proprio reparto e non è da escludere che qualcuno possa essere sacrificato proprio sul gong del mercato. Il profilo più indiziato per un probabile addio è quello di Stefano Sensi che, dopo la parentesi Monza dello scorso anno, è tornato alla base portando avanti anche un’ottima fase di precampionato. Le condizioni fisiche del giocatore, seppur attualmente buone, però, spaventerebbero la dirigenza nerazzurra che non vedrebbe di buon occhio il puntare su di lui per l’intera stagione. Ecco perché non è assolutamente da escludere che l’Inter possa piazzare Sensi proprio con un operazione low cost.