Calciomercato Inter: addio Gabigol, ufficiale al Flamengo per 19 milioni

Gabriel Barbosa non è più un giocatore dell’Inter: il giocatore passa a titolo definitivo al Flamengo per 19 mlioni di euro, più il 10% per una futura rivendita.

Finisce nel migliore dei modi per tutti l’avventura di Gabigol all’Inter: il Flamengo accetta le condizioni economiche dell‘Inter e versa nelle casse nerazzurre 19 milioni di euro per l’acquisto dell’attaccante brasiliano. L’Inter strappa anche un accordo del 10% da ottenere in caso di futura rivendita.

Termina la telenovela legata a Gabigol con l’Inter che finalmente riesce a cedere il giocatore al Flamengo, dopo che lo stesso aveva passato ai rossoneri l’ultima stagione in prestito. Barbosa lascia i nerazzurri dopo 3 anni e mezzo di dimenticabile permanenza, dove in una sola stagione passata a Milano (poi solo prestiti) è riuscito a segnare un solo gol (a Bologna nel febbraio 2017) deludendo aspettative di dirigenza e tifosi, che nell’estate 2016 lo prelevarono dal Santos per 36 milioni. Un investimento sbagliato dell’Inter e un giocatore che si è dimostrato inadatto al calcio europeo.

L’Inter limita i danni, riuscendo ad incassare una discreta cifra dala cessione di un giocatore con poco mercato, e Gabigol torna in una squadra e in un campionato dove ha saputo esprimere finora in carriera le cose migliori, trascinando nell’ultimo anno il Flamengo alla vittoria del campionato e della Libertadores.

