Calciomercato Inter: a gennaio offerte Hysaj, Maksimovic e Milik del Napoli





I tre giocatori sono in scadenza con il club partenopeo e sono diventati un obiettivo dell’Inter, che potrebbe portarli alla pinetina a costi contenuti.

L’Inter è alla ricerca di nuovi giocatori per rinforzare la rosa in vista del mercato di gennaio, alla luce della piega negativa che sta prendendo la stagione.

Dopo il mancato arrivo di Gervinho quest’estate, l’Inter intende ripartire dal Napoli. Nel club partenopeo, infatti, militano tre giocatori che sono entrati nel mirino del club nerazzurro. Si tratta di Hysaj, Maksimovic e Milik.

Ad agevolare una possibile trattativa sarebbe la condizione dei tre, tutti in scadenza di contratto e tutti con l’idea precisa di salutare Castelvolturno.

Sul terzino albanese l’Inter sarebbe più cauta, vantando in rosa già due pari ruolo come D’Ambrosio e Darmian, mentre gli sforzi sono più concentrati sul difensore e sull’attaccante polacco.

Maksimovic è stato impiegato con il contagocce in questo inizio di stagione da Gattuso, mentre Milik non è proprio sceso in campo, quindi l’operazione rappresenta anche un rebus sotto questo punto di vista, pur rimanendo ideale per Antonio Conte.

La punta polacca andrebbe a diventare al quarta punta per l’attacco del mister salentino, necessaria in ambito turnover.

