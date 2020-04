Calciomercato: idea scambio Pellegrini-Bernardeschi tra Juventus e Roma

Possibile altro scambio oltre a quello Cristante – Mandragora. L’ex Fiorentina cerca spazio per gli Europei

La tratta Roma giallorossa – Torino bianconera potrebbe farsi davvero fitta. Se l’interesse della Juve per Bryan Cristante non è un mistero, quello per Lorenzo Pellegrini lo è ancor di meno. La dirigenza bianconera – con Marotta prima, e Paratici ora -, ha sempre avuto un debole particolare per il centrocampista.

ALTRO ADDIO? – Interesse che però ora rischia di concretizzarsi in qualcosa di più. Uno dei prossimi obiettivi della Juve è quello di ringiovanire la rosa con profili italiani, giovani e dal talento cristallino. A queste caratteristiche risponde pienamente Pellegrini. L’ex Sassuolo, che sarà uno dei pilastri su cui si poggerà la Roma del futuro, ha attualmente un contratto con la società giallorossa fino a giugno 2022. La valutazione del cartellino da parte della Roma è di circa 40-50 milioni. Potrebbe però esserci un’altra opzione: uno scambio. E la pedina per accontentare tutti sembrerebbe già esser stata individuata: Federico Bernardeschi, vecchio pallino giallorosso.

SPAZIO – L’ex Fiorentina non rientra nei primissimi piani di Sarri. In vista dell’Europeo 2021, avere spazio risulta fondamentale. Ecco allora che la trattativa potrebbe essere intavolata, con buona pace di tutte le parti.

