Calciomercato, futuro Retegui: dove può andare? Chi lo vuole?

L’attaccante Italo-Argentino Mateo Retegui potrebbe diventare il nome che incendierà la prossima sessione di calciomercato.

Dopo la storica convocazione nella nazionale italiana, arrivata qualche settimana fa da Roberto Mancini, Mateo Retegui è sicuramente uno dei nomi più discussi in vista della prossima finestra di mercato. Il Commissario Tecnico della nazionale ha espresso proprio nei giorni scorsi molte belle parole per l’attaccante, attribuendogli qualità eccezionali che tanto sono mancate al reparto offensivo azzurro.

I prossimi impegni della Nazionale Italiana contro Inghilterra e Malta potrebbero essere una vera e propria vetrina per l’attaccante che verrà visonato da molte squadre italiane, che potrebbero convincersi ad ufficializzare una proposta concreta al Tigre già a luglio, tra queste le più vicine sembrano essere Inter e Milan. I nerazzurri sembrano essere in procinto di una vera e propria rivoluzione economica/anagrafica che riguarderebbe anche il comparto offensivo, infatti sembra essere in seria discussione la permanenza di Lukaku e Correa per la prossima stagione e Marotta potrebbe decidere di puntare su Retegui in un’operazione che richiamerebbe molto quella fatta per Lautaro Martinez. Sul giocatore però sembrano essere molto attivi anche i rossoneri che in estate dovrebbero salutare Ibrahimovic e, visto che Origi non sembra aver rispettato sin qui le aspettative, si potrebbe pensare che Paolo Maldini potrebbe assestare un altro colpo offensivo nella prossima sessione di mercato.

In ogni caso, ad aver chiarito la situazione almeno momentaneamente è stato lo stesso padre del giocatore Carlos Retegui che ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Retegui “La Nazionale è un traguardo storico per lui, non ha esitato un attimo quando è arrivata la chiamata di Roberto Mancini. Mateo è cresciuto segunedo Bobo Vieri, adesso impazzisce per Lautaro Martinez, quello che sta vivendo è magico e dovrà sfruttare al meglio le sue opportunità. Per quanto riguarda il calciomercato Mateo è concentrato sul Tigre, vedremo in futuro se ci sarà la possibilità di giocare in Europa, per il momento deve restare tranquillo e costruire la sua carriera passo dopo passo.”