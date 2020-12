Calciomercato Fiorentina: trattativa per Man, ma Piatek verso il Genoa

Forte interesse per il talentino della Steaua Bucarest, che però chiede una cifra più alta di quella proposta dai Viola, dopo Nainggolan anche l’obiettivo Piatek rischia di sfumare.

Dennis Man, nuovo obiettivo in casa Viola

C’era una volta un fenomeno che indossava la maglia numero 10 della Fiorentina. Un giocatore di grande eleganza e raffinatezza in campo, divenuto leggenda della storia Viola a suon di gol, di assist e giocate spaziali.

Quel giocatore avrebbe potuto dare anche di più al calcio mondiale ma, purtroppo, la testa non lo aiutava, eppure a Firenze si sentiva un re.

Nella storia recente della Viola, il nome Claudio Cesare Prandelli è accompagnato anche da due altri grandi nomi tra cui quello di Luca Toni, super-bomber azzurro, e Adrian Mutu.

Ed è proprio di Mutu che stiamo parlando. Il talento del rumeno ha incantato Firenze per anni ed oggi, proprio la Fiorentina, si sta cercando di portare in città un altro talentino rumeno, definito da molti come il possibile “nuovo Mutu“.

Dennis Man, esterno d’attacco dello Steaua Bucarest e classe 98′, è il nuovo obiettivo di Commisso che ha già inviato un’offerta di 12 milioni per il cartellino del ragazzo.

Lo Steaua, però, non scende a compromessi chiedendo 14 milioni senza se e senza ma. Se la Fiorentina accetterà la richiesta, il talento rumeno potrà aggregarsi alla rosa di Prandelli, ma non verranno accettate richieste più basse.

Il ragazzo potrebbe accettare di buon grado l’approdo a Firenze proprio grazie alla mediazione di Mutu.

Intanto, l’entusiasmo derivato dalla vittoria schiacciante contro la Juve sta leggermente scemando dalle notizie di mercato che arrivano.

Nainggolan era un obiettivo forte, ma il belga ha nuovamente scelto Cagliari; Piatek è una delle possibilità più concrete per arricchire un attacco poco prolifico e che, tra poco, si priverà di Cutrone, ma il Genoa sembra poter chiudere la trattativa da un momento all’altro.

Pradè potrà contare sulla scommessa Dennis Man per 14 milioni di euro, ma servirà anche un acquisto di spessore e le possibilità stanno rapidamente finendo.

