Calciomercato, Fiorentina: pronti 100 milioni per Spinazzola, Nainggolan e Belotti

Commisso ha deciso di rafforzare la sua Fiorentina, per farle fare il decisivo salto di qualità, e per questo vuole investire una cifra consistente sul mercato.

In attesa di capire se la stagione 2019/2020 si concluderà, la Fiorentina, almeno in ottica mercato, è già proiettata alla prossima annata.

Il patron Rocco Commisso, infatti, vuole vedere la sua creatura intraprendere il salto di qualità, per proiettarsi definitivamente tra le big della serie A.

Per questo, nel tacquino di mercato del ds Pradè ci sono tre obiettivi di grande caratura, uno per reparto.

Il primo è Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, quest’estate in odore di trasferirsi all’Inter in uno scambio alla pari con Matteo Politano, poi tramontato.

L’obiettivo per il centrocampo, invece, è Radja Nainggolan. Il Ninja, ora al Cagliari, rientrerà all’Inter e la sua permanenza in nerazzurro non è sicura. In quest’ottica andrebbe a inserirsi la Viola.

Infine, il grande colpo per l’attacco gigliato si chiama Andrea Belotti. Il Gallo non è sulla lista dei partenti per patron Cairo, ma che con l’offerta giusta potrebbe salutare i granata.

La somma totale che Commisso metterebbe a disposizione della dirigenza per mettere a segno i tre obiettivi sarebbe di 100 milioni di euro.

