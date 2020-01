Calciomercato Fiorentina: presi Igor, Amrabat, Duncan e Kouame

Calciomercato Fiorentina: la Viola del presidente Commisso è tra le squadre più attive in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. In riva all’Arno pare arriveranno in quattro.

Alla fine della sessione invernale di calciomercato manca ormai poco e con il cronometro che scorre sempre più velocemente cresce anche l’ansia, nelle squadre della nostra Serie A, di piazzare colpi importanti per la seconda parte di campionato.

Tra le squadre più attive in questa finestra di mercato, oltre a Napoli ed Inter, c’è sicuramente la Fiorentina del presidente Rocco Commisso. Infatti, sebbene la sconfitta nei quarti di Coppa Italia per mano dei nerazzurri di Antonio Conte sia una ferita ancora fresca, la Viola è sicuramente una delle squadre più in forma del momento nel nostro campionato.

8 punti nelle ultime 4 partite e una zona retrocessione che, grazie anche all’arrivo del neo tecnico, Beppe Iachini, dista ora 10 punti. E se la zona calda è abbastanza lontana, quella Europa League è invece molto più vicina.

Calciomercato Fiorentina: attesi in quattro in riva all’Arno

I toscani infatti sono distanti appena 6 punti dal sesto posto del Cagliari e qualora riuscissero a mantenere un ruolino di marcia simile a quello delle ultime 4 uscite, un piazzamento europeo non sarebbe più tanto un miraggio.

Per questo la società starebbe lavorando per provare a regalare a Iachini elementi utili al prosieguo della stagione con uno sguardo mirato già alla prossima. In questo senso pare infatti, secondo voci di corridoio, che a Firenze arriveranno in 4.

I nomi dei calciatori che dovrebbero vestire a breve la maglia della Fiorentina sono quelli di Duncan del Sassuolo, Kouame del Genoa, Igor della Spal e Amrabat del Verona. Non sappiamo ancora, tuttavia, se tali trattative andranno realmente in porto, ma stando alle ultime notizie, le possibilità che si concludano in maniera positiva sono più che buone.

