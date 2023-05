Calciomercato, è fatta Bellingham al Real Madrid: le cifre

Real Madrid: Ufficiale l’acquisto del centrocampista inglese Jude Bellingham dal Borussia Dortmund per 120 milioni di euro.

Il Real Madrid ufficializza il suo primo grande colpo del calciomercato estivo con l’acquisto di Jude Bellingham, il centrocampista inglese è pronto a firmare un contratto fino al 2029 e si trasferirà in Spagna a fine stagione diventando di fatto uno dei centrocampisti più pagati in assoluto, con i Blancos che verseranno nelle casse del Borussia Dortmund una cifra complessiva di 120 milioni di euro.

Continua la linea di programmazione in ottica futura in casa Real, le età di Kroos e Modric avanzano, mal il club madrileno non si vuole farsi trovare impreparato e dopo i primi due grandi investimenti sulla Next Gen di Camavinga e Tchouameni, i Blancos si assicurano anche le prestazioni di uno dei centrocampisti più promettente dell’intera panorama mondiale.

Le sensazioni sono che il Real abbia appena cominciato con i propri colpi in entrata, infatti, lo stesso presidente Florentino Perez si starebbe già muovendo per individuare il sostituto generazionale di Karim Benzema, l’obiettivo numero uno sulla lista dei Blancos resta sempre Kylian Mbappè, la volontà del francese di vestire la camiseta blanca non è nuova e proprio questo elemento potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa tra Real e PSG.