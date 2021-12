Calciomercato, colpo Atalanta: preso Boga

Jeremie Boga è ufficialmente un giocatore dell’Atalanta. L’esterno ivoriano del Sassuolo è stato acquistato dagli orobici ed il nuovo pezzo nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. Boga, però, sarà impegnato in Coppa D’Africa.

Un regalo davvero importante quello che l’Atalanta ha fatto ai suoi tifosi. Durante la giornata di Natale, la Dea ha realizzato un grande colpo di mercato. Si tratta di Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che arriva alla corte di Gian Piero Gasperini. L’attaccante neroverde era più che un vecchio pallino della società bergamasca che ha sempre sondato il terreno per portarlo in nerazzurro ma per cui non si è mai trovato un accordo.

La svolta, invece, c’è stata nella serata di ieri sera. L’Atalanta ha raggiunto un accordo con il Sassuolo e mancherebbe davvero pochissimo l’ufficialità. L’ivoriano è passato agli orobici per la cifra attorno ai 25 milioni di euro più eventuali bonus. Un lungo corteggiamento che finalmente si è concluso con l’approdo del giocatore a Bergamo. Nella giornata di domani, dunque, potrebbero arrivare sia la firma che le visite mediche.

Atalanta, Boga indisponibile per la Coppa D’Africa

Per veder esordire il giocatore, i tifosi e la società dovranno aspettare un po’. Boga, infatti, è stato convocato dalla Costa D’Avorio per disputare la Coppa D’Africa, che comincerà il 6 gennaio e che si giocherà regolarmente in Camerun, sebbene la situazione pandemica non fosse delle migliori. Tutto dipenderà anche fin dove arriverà la nazionale allenata da Patrice Beaumelle, tra le favorite dell’intera competizione.

L’Atalanta, però, si gode l’acquisto del suo talento. Con la maglia del Sassuolo, il classe 97′ ha realizzato numeri a dir poco favolosi. In quattro stagioni ha sfiorato le cento presenze. Nonostante il Covid lo abbia tenuto lontano dal campo per moltissimi giorni, l’ex Chelsea ha realizzato quattro reti lo scorso canno e quest’anno sono state dodici le presenza con la squadra di Alessio Dionisi.

L’Atalanta, però, non era l’unica a puntare su Boga. C’era da molto tempo anche il Napoli la cui offerta, però, non ha mai soddisfatto il club di Giorgio Squinzi. Un timido contatto c’era stato anche con lo Shakthar Donetsk di Roberto De Zerbi che lo voleva con sé in Ucraina, dato che lo conosceva molto bene. Alla fine, l’esterno di Marsiglia ha scelto l’Atalanta, per sognare una stagione da sogno con la maglia della Dea.

