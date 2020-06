Calciomercato, clamoroso: Liverpool propone soldi e Manè al PSG per Mbappe

Quello che ci aspetta sarà un calciomercato all’insegna del risparmio: di scambi o prestiti piuttosto che acquisti faraonici. Quanto meno questa è l’opinione comune, dopo l’ingente crisi economica a seguito del Covid-19, e ciò che affermano i DS dei top club europei.

Eppure, dalle pagine del Sun on Sunday arriva una vera e propria bomba di mercato: il Liverpool avrebbe messo nel mirino Kylian Mbappé. L’operazione si aggirerebbe intorno ai 200 milioni di sterline. La proposta dei Reds includerebbe Sadio Mané come contropartita tecnica più, ovviamente, una cospicua somma in denaro.

Che Mbappé sia ne pensieri di Jürgen Klopp non è certo una novità. Addirittura, secondo il portale Le10sport.com, nei mesi scorsi ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il tecnico tedesco e il padre del calciatore. A ciò si aggiunge il nuovo ricco contratto firmato tra il Liverpool e la Nike che porterà nuova linfa alle casse della società inglese. Dal prossimo anno, infatti, l’azienda del cosiddetto “Swoosh” (logo della Nike) prenderà il posto della New Balance come sponsor tecnico.

La concorrenza per il calciatore francese però non manca. La lista di squadre che sognano di poter vestire con i propri colori il Golden Boy 2017 è lunga. Tra queste la più pericolosa, per i sogni del Liverpool, è sicuramente il Real Madrid che da tempo tiene d’occhio il giovane talento. Ma attenzione anche alla Juventus che non disdegnerebbe assolutamente il ragazzo. La società bianconera potrebbe offrire un ricco e lungo contratto a Kylian nel caso in cui riuscisse a strapparlo alle rivali nel 2022 a parametro zero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS