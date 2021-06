Calciomercato, clamoroso: Calhanoglu all’Inter se non rinnova col Milan

Indiscrezione clamorosa di calciomercato: Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe finire all’Inter nelle prossime settimane.

All’apertura ufficiale delle trattative manca poco più di una settimana e molte società sono già al lavoro per rinforzare le proprie squadre in vista della prossima stagione. Ovviamente anche quelle della nostra Serie A con l’Inter in particolare pronta a chiudere già nei prossimi giorni un’affare che, qualora andasse in porto, avrebbe del clamoroso.

Notizia clamorosa di calciomercato: Hakan Calhanoglu è pronto ad accasarsi all’Inter.

Stando a quanto emerso in rete nelle scorse ore, pare infatti che i nerazzurri abbiano messo nel proprio mirino nientemeno che Hakan Calhanoglu il quale, in scadenza di contratto col Milan, sarebbe molto gradito a Simone Inzaghi per il suo centrocampo. L’ex Bayer Leverkusen, fresco di eliminazione con la sua Turchia ad Euro 2020, prenderebbe, molto probabilmente, il posto di Christian Eriksen per il quale, dopo i fatti di Danimarca-Finlandia, andranno fatte tutte le valutazioni del caso.

Il danese, vista l’impiantazione di un defibrillatore cardiaco sottocutaneo, difficilmente potrà tornare a giocare in Serie A. Da qui quindi la necessità di sostituirlo con un elemento di qualità con caratteristiche simili alle sue. Calhanoglu, in tal senso, è la scelta giusta: trequartista dotato di ottima tecnica e abile sui calci di punizione, il classe ’94 potrebbe trovare all’ombra nerazzurra della Madonnina quell’ingaggio da 5 milioni netti di euro all’anno che finora solo il campionato qatariota pare disposto ad offrirgli.

Ovviamente non vi è ancora nulla di ufficiale, ma visti i soli 9 giorni che mancano al 30 giugno, data in cui scade il contratto del turco col Milan, è chiaro come il suo futuro sarà sicuramente lontano da Milanello. Sarà ad Appiano Gentile? Chissà. Dal 1° luglio dovremmo saperne di più.

