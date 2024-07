Calciomercato Fiorentina: fatta per Pongracic, mentre salutano Castrovilli e Milenkovic.

Calciomercato: Castrovilli alla Lazio, la Fiorentina prende Pongracic e vede Milenkovic.

La Fiorentina, dopo il colpo il Kean in attacco, assesta anche il secondo acquisto di questa sessione di calciomercato estiva, prelevando dal Lecce, Marin Pongracic. Il difensore classe 1997 è da subito stato individuato dalla dirigenza viola come un obiettivo concreto da dover chiudere il prima possibile visto anche la concorrenza insistita dal Rennes, la quadra è arrivata stamane, con i Viola che hanno chiuso l’operazione sulla base di 15 milioni di euro che confluiranno nelle casse leccesi.

Per un difensore che entra, ce n’é uno che va via, in questo caso l’addio è quello del difensore serbo Milenkovic, il quale lascerà la Firenze dopo 7 anni di permanenza in maglia viola. Il difensore è stato ceduto in contemporanea all’acquisto di Pongracic ed ha svolto le viste mediche per il Nottingham Forrest, un’operazione complessiva di 12 milioni di euro più altri 3 milioni legati a vari bonus.

Un altro addio formalizzato in casa Fiorentina è stato quello di Gaetano Castrovilli che, dopo esser andato in scadenza di contratto a giungo, non ha trovato l’accordo per il rinnovo con la Viola. Il centrocampista italiano era stato vicino all’addio già nel corso delle sessioni di calciomercato precedente, ma il trasferimento al Bournemouth non era andato a buon fine proprio a causa del mancato superamento delle visite mediche per problemi al ginocchio. Nelle ultime ore, però, la Lazio si è fatta sotto per il talento italiano ed ha deciso di affondare il colpo offrendo un contratto di un anno con opzione per altre due stagioni al raggiungimento di determinati obiettivi. Proprio questa offerta sulla base di 2 milioni di stipendio netti all’anno ha convito il giocatore che ha già effettuato con successo anche le visite mediche ed è pronto a legarsi ai colori biancocelesti.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.