Calciomercato Bundesliga Gennaio 2024: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutti gli acquisti e le cessioni della sessione invernale del calciomercato Bundesliga gennaio 2024.

Calciomercato Bundesliga Gennaio 2024

Quello della Bundesliga è stato sicuramente uno dei campionati più partecipi nella finestra di mercato invernale con le big tedesche che hanno messo a segno colpi molto importanti sia in entrata che in uscita in vista della seconda parte di stagione.

A suonare la carica è stato il Borussia Dortumund, il quale, una volta archiviata la cessione del giovane statunitense Giovanni Reyna passato per 20 milioni di euro al Nottingham Forrest, ha subito messo a segno il doppio colpo in entrata con l’acquisto del giovane terzino sinistro del Chelsea, Ian Maatseen (20 milioni di euro) unito al ritorno romantico di Jadon Sancho in maglia giallonera per ulteriori 25 milioni versati nelle casse del Manchester United.

Non resta a guardare nemmeno l’attuale seconda forza del campionato ovvero il Bayer Monaco di Thomas Tuchel che con una cifra complessiva di 35 milioni di euro rinforza la propria rosa con gli acquisti di Eric Dier sulla mediana e quello del 23enne terzino francese del Galatasaray, Sacha Boey.

Si fanno sentire inoltre anche le dirigenze di Eintracht Francoforte e Lipsia, con la prima che nelle ultime ore di mercato è riuscita a strappare il sì del PSG per la cessione in prestito della giovane punta francese Ekitikè con tanto di obbligo di riscatto fissato sui 30 milioni di euro ai tedeschi, mentre la dirigenza del Lipsia aveva aperto le danze con il primo colpo del mercato invernale tedesco dopo aver prelevato per 24 milioni di euro Elmas dal Napoli, ma di fatto quest’ultimo resterà l’unico nome nuovo della rosa allenata da Marco Rose.

Resta invece fermo il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che, nonostante l’attuale primo posto in classifica, non ha smosso grandi colpi di scena a parte l’innesto dell’attaccante spagnolo Borja Iglesias arrivato in prestito dal Real Betis.

Ecco l’elenco completo di tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra della Bundesliga:

BAYERN MONACO

Acquisti:

Sacha Boery

Eric Dier

Aleksandar Pavlovic

Cessione:

Nessuna

BORUSSIA DORTMUND

Acquisti:

Jadon Sancho

Ian Maatsen

Cessioni:

Giovanni Reyna

LIPSIA

Acquisti:

Eljif Elmas

Cessioni:

Emil Forsberg

Clark

Ilaix Moriba

Timo Werner

Angelino

Hugo Nouva

Fabio Carvalho

UNION BERLINO

Acquisti:

Yorbe Vertessen

Chirs Bedia

Kevin Vogt

Cessioni:

Sheraldo Becker

Kevin Beherens

Leonardo Bonucci

Laurenz Dehl

Keita Endo

Darto Forfana

FRIBURGO

Acquisti:

Florent Muslija

Attila Szalai

Cessioni:

Nessuna

Bayer Leverkusen

Acquisti:

Borja Iglesias

Cessioni:

Nediem Amiri

EINTRACHT FRANCOFORTE

Acquisti:

Mattèo Bahoya

Hugo Ekitikè

Brown

Donny Van De Beek

Sasa Kalajdzic

Cessioni:

Lucas Alario

Wenig

Kristijan Jakic

Petter Hauge

Jessic Ngankam

WOLFSBURG

Acquisti:

Kevin Behrens

Cessioni:

Philipp Schulze

Nicolas Cozza

Magonza

Acquisti:

Amiri

Ngankman

Cessioni:

Niklas Tauer

Aymen Barkok

Anwar El Ghazi

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Acquisti:

Shio Fukuda

Cessioni:

Hannes Wolf

Borges Sanches

COLONIA

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:





Dimitrios Limnios

Olesen

Noah Katterbach

HOFFEINHAM

Acquisti:

David Jurasken

Max Moerstedt

Cessioni:

Julian Justvan

Kevin Vogt

Attila Szalai

Joshua Quarshie

WERDER BREMA

Acquisti:

Julian Malatini

Skelly Alvero

Cessioni:

Nicolai Rapp

Abdenego Nankishi

BOCHUM

Acquisti:

Andreas Luthe

Agon Elezi

Cessioni:

Gerrit Holtmann

Jordi-Osei Tutu

Mats Pannewig

Lys Mousset

AUGUSTA

Acquisti:

Jakic

Pep Biel

Cessioni:

Aaron Zehnter

Irvin Cardona

Masaya Okugawa

Mbuku

David Colina

Frederik Winther

Tanganga

STOCCARDA

Acquisti:

Mahmoud Dahoud

Cessioni:

Mateo Kilmowicz

Thomas Kastanaras

HEIDENHEIM

Acquisti:

Nessuno

Cessioni:

Nessuno

DARMSTADT

Acquisti:

Julian Justvan

Gerrit Holtmann

Sebastian Polter

Cessioni:

Filip Stojilkovic

Frank Ronstadt