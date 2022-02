Calciomercato Bundesliga Gennaio 2022: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Si conclude il calciomercato della Bundesliga. Nessun colpo ad effetto e tante cessioni “italiane”.

E’ scoccato, ufficialmente, il gong per la conclusione della sessione invernale di calciomercato in Bundesliga.

Nonostante tante voci di mercato e molti sondaggi, il massimo campionato tedesco non ha regalato un mercato con grandi colpi ma le squadre hanno preferito puntare su acquisti mirati o giovani dal possibile futuro roseo.

In realtà, è stata l’Italia ad approfittare della stasi del calcio tedesco e dell’esigenza di monetizzare e alcuni dei colpi in uscita dei club di Bundesliga sono stati acquistati proprio da squadre di Serie A.

Proprio in uscita, infatti, si può citare Cuisance, che dal Bayern Monaco è passato al Venezia, o Zakaria che dal Borussia Monchengladbach è stato ingaggiato dalla Juventus.

Arrivano (o tornano) in Italia anche Czyborra (dall’Arminia al Genoa), Retsos (dal Leverkusen al Verona), ma soprattutto c’è da registrare l’arrivo di Amiri al Genoa (dal Leverkusen) che potrà dare talento alla formazione del grifone e la cessione di Piatek alla Fiorentina (dall’Hertha) che vuole tornare a “sparare” in Serie A.

La squadra che ha perso di più, in questa sessione, è il Wolfsburg che, anche a causa di un campionato non troppo felice fino ad ora, saluta l’attaccante olandese Weghorst al Burnley, Mehmedi al Antalyaspor e Guilavogui al Bordeaux.

Colpo in prospettiva per il Borussia Dortmund che acquista, dalla Sampdoria, il giovane Filippo Mane che si aggregherà alla Under 19.

Non è da meno il Bayern Monaco che ingaggia il portiere cinese Liu Shaoziyang.

La palma di “regina” di questo mercato va al Bayer Leverkusen che acquista Sardar Azmoun dallo Zenit aggiungendo grande qualità alla propria rosa, mentre sono da segnalare gli acquisti di Gonzalo Castro all’Arminia (che può sicuramente dare esperienza al club) e Jurgen Locadia al Bochum.

Bundesliga 2021-2022, acquisti e cessioni del mercato di gennaio

Arminia Bielefeld

Acquisti: George Bello (Atlanta United), Gonzalo Castro (svincolato), Burak Ince (Altinordu FK)

Cessioni: Lennart Czyborra (Genoa, ritorno dal prestito)

Augsburg

Acquisti: Ricardo Pepi (FC Dallas)

Cessioni:

Bayer Leverkusen

Acquisti: Sardar Azmoun (Zenit St Petersburg)

Cessioni: Nadiem Amiri (Genoa, prestito), Panagiotis Retsos (Hellas Verona)

Bayern Monaco

Acquisti: Liu Shaoziyang (Wuhan Three Towns FC)

Cessioni: Bright Arrey-Mbi (Cologne, loan), Oliver Batista Meier (Dynamo Dresden), Michael Cuisance (Venezia FC)

Bochum

Acquisti: Jürgen Locadia (Brighton & Hove Albion)

Cessioni: Silvere Ganvoula (Cercle Brugge, prestito), Soma Novothny (Anorthosis Famagusta)

Borussia Dortmund

Acquisti: Filippo Mane (Sampdoria, acquistato per U19s)

Cessioni: Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt, prestito), Tobias Raschl (Greuther Fürth)

Borussia Mönchengladbach

Acquisti: Marvin Friedrich (Union Berlin)

Cessioni: Torben Müsel (KAS Eupen, prestito), Hannes Wolf (Swansea City, prestito), Denis Zakaria (Juventus)

Colonia

Acquisti: Bright Arrey-Mbi (Bayern Munich, prestito), Jeff Chabot (Sampdoria, prestito), Jeremy Mekoma (FC Karbach, estate 2022)

Cessioni: Jens Castrop (Nuremberg, prestito), Sava-Arangel Cestic (contratto terminato), Rafael Czichos (Chicago Fire), Noah Katterbach (FC Basel, prestito), Jorge Mere (Club America), Robert Voloder (Maribor)

Eintracht Francoforte

Acquisti: Ansgar Knauff (Borussia Dortmund, prestito)

Cessioni: Aymen Barkok (Mainz, da Giugno 2022), Fabio Blanco (Barcelona), Amin Younes (Napoli, fine prestito)

Freiburg

Acqusiti: Hugo Siquet (Standard Liege)

Cessioni: Dominique Heintz (Union Berlin)

Greuther Fürth

Acquisti: Andreas Linde (Molde), Afimico Pululu (Basel), Tobias Raschl (Borussia Dortmund)

Cessioni: Emil Berggreen (contratto scaduto), Adrian Fein (Dynamo Dresden), Justin Hoogma (Hoffenheim, fine prestito), Cedric Itten (Rangers, fine prestito), Hans Nunoo Sarpei (Ingolstadt), Nils Seufert (Sandhausen, prestito)

Hertha Berlino

Acquisti: Fredrik Andre Bjorkan (Bodo/Glimt), Marc Oliver Kempf (VfB Stuttgart), Dongjun Lee (Ulsan Hyundai), Kelian Nsona (Caen)

Cessioni: Dennis Jastrzembski (Slask Wroclaw), Krzysztof Piatek (Fiorentina, prestito), Deyovaisio Zeefuik (Blackburn Rovers, prestito)

Hoffenheim

Acquisti: Fin Ole Becker (St. Pauli, Giugno 2022), Justin Che (FC Dallas, prestito), Justin Hoogma (Greuther Fürth, fine prestito)

Cessioni: Sargis Adamyan (Club Brugge), Melayro Bogarde (Groningen, prestito), Joshua Brenet (FC Twente), Mijat Gacinovic (Panathinaikos, prestito), Justin Hoogma (Heracles), Bruno Nazario (Vasco da Gama)

Mainz

Acquisti: Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt, da Giugno 2022), Delano Burgzorg (Heracles, prestito), Anthony Caci (Racing Strasbourg, Giugno 2022)

Cessioni: Marius Liesegang (Dynamo Dresden), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace, prestito permanente)

Red Bull Lipsia

Acquisti: Fabrice Hartmann (Paderborn, fine prestito)

Cessioni: Brian Brobbey (Ajax, prestito), Luan Candido (Red Bull Bragantino), Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers, prestito permanente), Ilaix Moriba (Valencia, prestito), Marcelo Saracchi (contratto terminato), Joscha Wosz (Hallescher FC, prestito)

Union Berlino

Acquisti: Dominique Heintz (Freiburg), Sven Michel (Paderborn), Andras Schäfer (Dunajska Streda)

Cessioni: Marvin Friedrich (Borussia Mönchengladbach), Max Kruse (Wolfsburg), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor, prestito), Fabio Schneider (Kuopion Palloseura, prestito), Cedric Teuchert (Hannover), Rick van Drongelen (KV Mechelen, prestito)

VfB Stuttgart

Acquisti: Tiago Tomás (Sporting CP, prestito)

Cessioni: Hamadi Al-Ghaddioui (Pafos FC), Momo Cisse (Wisla Krakow, prestito), Marc Oliver Kempf (Hertha Berlin) Philipp Klement (Paderborn, prestito), Alou Kuol (Sandhausen, prestito), Matej Maglica (St. Gallen, prestito)

Wolfsburg

Acquisti: Jakub Kaminski (Lech Poznan, estate 2022), Max Kruse (Union Berlin), Kevin Paredes (DC United), Jonas Wind (Copenhagen)

Cessioni: Daniel Ginczek (Fortuna Düsseldorf), Josuha Guilavogui (Girondins Bordeaux), Bryang Kayo (Nuremberg, prestito), Jannis Lang (Erzgebirge Aue), Admir Mehmedi (Antalyaspor), Marvin Stefaniak (Würzburger Kickers), Wout Weghorst (Burnley)

