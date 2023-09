Calciomercato Bundesliga Estate 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Tutte le cessioni e gli acquisti della sessione estiva di calciomercato messi in atto dalle squadre tedesche.

Il calciomercato chiude i ranghi anche in Bundesliga dove a farla da padrona, soprattutto sugli acquisti, sono il Bayern Monaco e il Lipsia. I bavaresi, dopo l’addio di Lewandowski lo scorso anno, erano ancora alla ricerca di un numero 9 di peso e alla fine hanno deciso di fare scintille portando nella Baviera Harry Kane dal Tottenham. Per il 9 inglese il Bayern ha sborsato oltre 100 milioni di euro, un colpo che sembra andare oltre al titolo della Bundesliga e che punta in maniera diretta il tetto d’Europa. Oltre a Kane, i Bavaresi hanno messo a segno anche il colpo Kim dal Napoli chiudendo il tutto a 150 milioni di euro spesi.

Non da meno lo stesso Lipsia che, grazie alle cessioni più che onerose di Gvardiol, Szoboszlai e Nkunku, ha incassato la bellezza di 220 milioni di euro che in parte sono stati reindirizzati su mercato per gli acquisti di Openda, X.Simons, Lukeba , Sesko, Baumagartner e Seiwald per un totale complessivo di 151 milioni di euro.

Si contiene in entrata il Borussia Dortumund che, dopo la cessione faraonica di Bellingham al Real Madrid pari a 105 milioni di euro, mette a segno i colpi Nmecha, Sabitzer e Fullkrug. Da tenere in considerazione anche le operazioni di mercato del Leverkusen che dalla cessione di Diaby (55 milioni di euro) assesta i colpi Tella, Boniface e Xhaka.

Ecco tutti gli acquisti e le cessioni squadra per squadra conclusi in Bundesliga nella sessione di mercato estiva 2023

Bayern Monaco

Acquisti:

Kane

Kim

Peretz

Guerreiro

Laimer

Cessioni:

L.Hernandez

Gravenberch

Pavard

Manè

Sabitzer

Sommer

A.Ibrahimovic

Nubel

Borussia Dortmund

Acquisti:

Nmecha

Sabitzer

Fullkrug

Bensebaini

Cessioni:

Bellingham

Knauff

Dahoud

Guerreiro

Unbehauen

Passlack

Lipsia

Acquisti:

Openda

Lukeba

Sesko

Baumgartner

Seiwad

Bitshiabu

Lenz

Zingerle

Carvalho

X.Simons

Cessioni:

Gvardiol

Szoboszlai

Nkunku

Sorloth

Kraub

J.Martinez

Angelino

Halstenberg

Laimer

Nyland

Hartmann

Jakel

Silva

Clark

Novoa

Union Berlino

Acquisti:

Gosens

Leite

Volland

Tousart

Kaufmann

Hollerbach

Schwolow

Bonucci

Grill

Alex Kral

Aaronson

D.Fofana

Cessioni:

S.Michel

Seguin

Van Drongelen

Leweling

Oztunali

Friburgo

Acquisti:

Adamu

F.Muller

Phillips

Cessioni:

Schade

Flekken

Jeong

Tempelmann

Burkart

Petersen

Wagner

Bayer Lewerkusen

Acquisti:

Tella

Boniface

Xhaka

Hofmann

Arthur

Kovar

Grimaldo

Stanisic

Cessioni:

Diaby

Bakker

Demirby

Eze

Sinkgraven

Paulinho

Lunev

Azhil

Eintracht Francoforte

Acquisti:

Chaibi

Pacho

Larsson

Nkounkou

Dina Ebimbe

Knauff

Ngankman

Max

Santos

Collins

Cessioni:

Kolo Muani

Lindstrom

Sow

Ramaj

Ache

Lenz

Ndika

Schroder

Kamada

Borrè

Alioud

Wolfsburg

Acquisti:

Majer

Maehle

Cerny

Jenz

Tomas

Rogerio

Zesiger

Cessioni:

Van de Ven

Nmecha

Pongracic

Siersleben

Marmoush

Pauolo Otavio

Magonza

Acquisti:

Kraub

Richter

Mwene

Batz

Cessioni:

Stach

Fulgini

Ingvartsen

Hack

Mustapha

Dahmen

Martin

Laux

Locuoqi

Borussia M’Gladbach

Acquisti:

Cvancara

Honorat

Weigl

Chiarodica

Cessioni:

Bayer

Hofmann

Stindl

Besebaini

Thuram

Kersken

Fraulo

Colonia

Acquisti:

Chabot

Nickisch

Pentke

Christensen

Paqarada

Waldschmidt

Cessioni:

Duda

Pedersen

Skhiri

Obuz

Urbig

Soldo

Lemperle

Hoffeinham

Acquisti:

Berisha

Szalai

Stach

Bulter

Justav

Cessioni:

Baumgarten

Stiller

Posch

Dabbur

Pentke

Lucas Riberio

F.Asllani

Brunn Larsen

Damar

Werder Brema

Acquisti:

Deman

Lynen

Kownacki

N.Keita

Borrè

Cessioni:

Fullkrug

Gruev

Schmidt

Chiarodia

Buchanan

Park

Bochum

Acquisti:

Kwarteng

Wittek

Bernardo

Daschner

Thiede

Passlack

Bero

Cessioni:

Horn

Ganvoula

Lampropoulos

Goralski

Zoller

Hartwig

Grave

Augusta

Acquisti:

Berisha

Breithaupt

Tietz

S.Michel

Pfeiffer

Dahmen

Okugawa

Cessioni:

Pepi

Malone

Gotze

Leneis

Gikiewicz

Klein

Koudossou

Gunther

Stoccarda

Acquisti:

Guirassy

Stiller

Jeong

Milosevic

Cessioni:

Mavropanos

Endo

Sosa

F.Muller

Alou Koul

Mola

Perea

Heidenheim

Acquisti:

Pieringer

Siersleben

Traorè

Gimber

Dovedan

Dinkci

Cessioni:

Ramusovic

Burnic

Biankadi

Arslan

Geipl

Darmstadt

Acquisti:

Klarer

Hornby

Nurnberger

A.Muller

Maglica

Cessioni:

Tietz

Ben Balla

Pfeiffer

Sonn

Sesay