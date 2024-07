Calciomercato Bologna: colpo Dallinga in attacco, l’attaccante olandese arriverà dal Tolosa per 15 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Bologna: Dallinga erede di Zirkzee. Fonte Ufficiale Foto “SportCafe24.com” Stadiosport.it

Dopo l’addio di Joshua Zirkzee che qualche giorno fa si è ufficialmente legato alla maglia del Manchester United, il Bologna di Vincenzo Italiano era stato continuamente attivo sul mercato per cercare di regalare al proprio tecnico un suo degno erede. Il sostituto è stato individuato proprio in un altro profilo olandese, quello di Thijs Dallinga, attaccante classe 2000 del Tolosa, con il quale il Bologna ha trovato l’accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus, ufficializzando l’acquisto proprio in mattinata con lo scambio di documenti.

Il giovane prospetto olandese ha mosso i suoi primi passi nell’Emmen prima di esordire in Eredivise con la maglia del Groninger. La sua effettiva consacrazione nel calcio che conta, però, arriverà soltanto quando nella stagione 2021/2022 indosserà la maglia dell’Excelsior Rotterdam con il quale Dallinga totalizzerà ben 32 reti in 37 presenze. Anche nel Tolosa, nel quale l’olandese ha trascorso le sue ultime stagioni, non ha deluso le aspettative, riuscendo a sfiorare i 20 gol in entrambe (18 nel 2022/2023 e 19 nel 2023/2024).

Insomma tutte le premesse portano a pensare che il Bologna sia riuscito a portarsi a casa un giocatore che sappia sicuramente come regalare a Vincenzo Italiano tante reti. Contemporaneamente, però, il mercato rossoblù resta ancora molto attivo con questi ultimi che starebbero pensando di assestare un nuovo colpo in entrata anche per la retroguardia dopo l’addio di Calafiori e il primo nome indiziato sul taccuino della dirigenza bolognese sembra essere quello di Daniele Rugani in uscita dalla Juventus.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.