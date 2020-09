Calciomercato Benevento: preso Dabo, si seguono Gervinho e Iago Falque

E’ arrivata l’ufficialità in casa Benevento, Bryan Dabo è un nuovo tesserato del club giallorosso. Il roccioso centrocampista ex Spal arriva nel Sannio con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto automatico in caso di permanenza in massima serie. Nel contempo alla Fiorentina, club titolare del cartellino, approda il giovane 2003 Davide Gentile.

La società del presidente Vigorito vuole continuare a stupire tutti dopo la strepitosa cavalcata dello scorso anno, quando la formazione di mister Inzaghi ha stravinto il torneo cadetto con ben 7 giornate di anticipo, ma la Serie A è un’altra storia, e nel Sannio lo sanno bene. Ecco perchè il Benevento oltre ai già arrivati Ionita, Lapadula, Caprari, Glik e Dabo, ha messo nel mirino anche Gervinho e Iago Falque cosi da affidare ad Inzaghi uomini di esperienza capaci di dare quella marcia in più.

La strada per arrivare all’ivoriano è molto più percorribile rispetto a quella che porta a Iago Falque. Il Benevento segue da tempo l’esterno in forza al Parma e il DS dei sanniti Pasquale Foggia ha strappato già il si del club crociato. Resta la distanza economica per l’ingaggio del calciatore, ma non è da escludere che le due parti possano arrivare ad un accordo già nel fine settimana visto che si tratta di una distanza tutt’altro che siderale.

Può complicata la pista Iago Falque. Lo spagnolo non rientra nei piani del Toro ed il Benevento si è già mosso nella direzione giusta per arrivare al trequartista ex Roma. Foggia spinge nell’avere il calciatore con la formula del prestito secco, mentre il club granata gradirebbe inserire la clausola del riscatto obbligatorio in caso di salvezza. Benevento e Torino torneranno ad aggiornarsi nei primi giorni della prossima settimana per capire se sussistono gli estremi per un matrimonio fra i giallorossi e Iago Falque.

