Calciomercato Atalanta: Lovato al Cagliari, Piccoli tra Empoli e Genoa. Addio Muriel e Miranchuk-Barak?

L’Atalanta ha trovato l’accordo con il Cagliari per la cessione di Lovato in prestito e tratta con Empoli e Genoa per Piccoli. I liguri vogliono anche Miranchuk, ma potrebbe entrare nell’affare Barak con l’Hellas Verona. Non è da escludere il possibile addio di Muriel

Il finale del 2021 non è stato certamente indimenticabile per l’Atalanta, eliminata dalla Champions League nello scontro diretto contro il Villarreal, costretta agli spareggi per l’Europa League contro l’ostico Olympiacos, sconfitta miseramente dalla Roma nello scontro diretto e, infine, il pareggio apatico contro il Genoa.

Eppure, l’obiettivo quarto posto è ancora più che credibile, mentre il sogno Scudetto risulta quasi impossibile ad oggi, visto il distacco dalla capolista.

I bergamaschi saranno protagonisti assoluti nella sessione invernale di calciomercato, come dimostra già l’acquisto di Jeremy Boga dal Sassuolo per 22 milioni di euro più bonus, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Piccoli deve scegliere tra Genoa, Empoli e Monza

Non sarà l’unica operazione in casa Atalanta, visto che la dirigenza del club lombardo è costretta a fare spazio in attacco, dove ci sono tanti giocatori che aspirano a giocare maggiormente, soprattutto Roberto Piccoli, una delle sorprese nelle prime settimane di campionato, e Alexsej Miranchuk, finora poco convincente soprattutto per motivi tattici.

In tal senso, ci sono diverse trattative in corso per la cessione di entrambi i giocatori. Infatti, i bergamaschi hanno un accordo di massima con Genoa, Empoli e Monza per il prestito di Piccoli, che nei prossimi giorni deciderà se scendere di categoria o rimanere in Serie A.

Genoa su Miranchuk, che potrebbe entrare nell’operazione Barak con l’Hellas Verona

Discorso diverso, invece, per l’estroso russo, che potrebbe andare proprio al Genoa, visto che è stato richiesto esplicitamente dal tecnico Andrey Shevchenko per cambiare modulo, ma sarebbe spuntata anche l’ipotesi Hellas Verona.

Antonin Barak

Infatti, l’Atalanta vuole Antonin Barak, considerato il perfetto erede di Josip Ilicic, e avrebbe iniziato una trattativa con gli scaligeri per giugno, che però prevedrebbe la cessione in prestito con diritto di riscatto di Miranchuk subito a gennaio.

Lovato in prestito al Cagliari e tutte le ipotesi sul possibile addio di Muriel

Già conclusa, invece, la cessione in prestito di Matteo Lovato al Cagliari fino al termine della stagione, con la possibilità di ridiscutere la formula in caso di salvezza.

Infine, negli ultimi giorni sono circolate voci sempre più insistenti che vedrebbero possibile l’addio di Luis Muriel già a gennaio.

Sicuramente, l’attaccante colombiano non è più considerato un intoccabile nello scacchiere di Gian Piero Gasperini, rimasto non proprio entusiasta dalle sue prestazioni di questa prima metà di stagione, soprattutto a causa di una condizione fisica ancora deficitaria, quasi da calcio estivo.

In estate, i bergamaschi avevano rifiutato diverse offerte per Muriel, non si sedevano nemmeno attorno ad un tavolo per trattare, ma non è da escludere che di fronte ad un’offerta monstre, da circa 40 milioni, potrebbero anche decidere di lasciarlo partire, per poi acquistare un nuovo attaccante.

Su Muriel ci sarebbero anche la Juventus e il Milan, ma difficilmente i rossoneri decideranno di fare un così importante investimento per un attaccante a gennaio, mentre non è da escludere un ritorno per Miranchuk dopo il rifiuto dell’Atalanta nell’ultimo giorno di mercato estivo.

Migliori Bookmakers AAMS