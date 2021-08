Calciomercato Atalanta, finalmente è fatta: preso Koopmeiners

Nuovo acquisto anche per l’Atalanta. Ormai è fatta per l’arrivo di Teun Koopmeiners dall’Az Alkmaar . Il centrocampista olandese domani è atteso a Bergamo per le visite mediche e per la firma. L’Atalanta ha bruciato la concorrenza di Napoli e Roma che erano sul giocatore.

A pochi giorni dalla conclusione del calciomercato, l’Atalanta realizza un altro colpo. Sembra ormai nell’aria l’acquisto di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar. Gian Piero Gasperini, così, potenzia ancora di più la sua squadra con un altro innesto. La trattativa era iniziata già tanti mesi fa e, complice anche la partecipazione in Champions League, il giocatore ha subito accettato.

Proprio la partecipazione alla Coppa europea ha permesso alla Dea di avere la meglio su Napoli e Roma, interessate al giocatore. Negli ultimi giorni c’erano stati segnali davvero importanti e l’Atalanta, ora, ha concretizzato un nuovo acquisto. Il giocatore dovrebbe arrivare nella città lombarda già domani per le consuete visite mediche e, nel pomeriggio, dovrebbe esserci la firma.

Atalanta, per Koopmeiners 13 milioni di euro

Il giocatore, nonostante i suoi 23 anni, è già un punto di riferimento per l’AZ Alkamaar con cui è legato dal 2017. In 117 partite ha realizzato 35 reti. Koopmeiners è stato convocato da Frank De Boer per gli Europei senza, però, giocare neanche un minuto. Tra l’altro oggi pomeriggio l’AZ è impegnato sul campo dell’Heerenveen ed il giocatore non è stato nemmeno convocato.

Per potersi accaparrare il centrocampista di Castricum, la Dea dovrebbe sborsare 13 milioni di euro più eventuali bonus. Per la squadra di Alkmaar l’offerta sarebbe insoddisfacente ma ci sarà l’agente, e soprattutto il giocatore, spingono per la cessione. Gli olandesi potrebbero anche abbassare le pretese in modo far sì che il giocatore possa essere liberato. Koopmeiners, quindi, incontrerà il suo connazionale, nonché compagno di reparto, Marten De Roon.

Migliori Bookmakers AAMS