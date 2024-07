Calciomercato Atalanta: è fatta per Zaniolo

In attesa che sia ufficiale possiamo dare per fatto il passaggio di Niccolò Zaniolo dal Galatasaray all’Atalanta.

Il raduno della squadra di Istanbul è in programma oggi, ma Zaniolo non c’é né ci sarà avendo ottenuto un permesso di una settimana per proseguire in Italia le terapie necessarie al recupero dall’infortunio rimediato al piede, una microfrattura rimediata a maggio in un incontro tra il “suo” Aston Villa (a gennaio i turchi lo avevano prestato in Premier League) e il Liverpool.

Non tornerà, come detto, anche perché il suo futuro non sarà il giallorosso della squadra della capitale turca, ma il nerazzurro di Bergamo: l’Atalanta, infatti, lo ha richiesto, e ottenuto, e tenterà una nuova operazione di rilancio come quella (possiamo dire riuscita) di De Ketelaere.

La formula è quella del diritto di riscatto che diverrà obbligo qualora Zaniolo raggiunga il 65-70% delle presenze stagionali (quindi una quarantina di partite considerando tutte le competizioni). Il costo totale è di 21 milioni fissi e 1 o 2 di bonus: 3 verranno versati per il prestito e 18 per il riscatto. Anche la Roma incasserà una percentuale in base ad accordi presi molto tempo fa.

Superata la concorrenza della Fiorentina, anche grazie alla scelta precisa del giocatore, l’Atalanta potrà contare su un giocatore che, se in condizione ottimale, potrà rendersi utile in quella che si preannuncia una stagione lunghissima e che necessiterà di una rosa abbondante con molti giocatori il più possibile duttili.

E duttile lo è, essendo un trequartista in grado di destreggiarsi anche come seconda punta o ala destra.

Venticinque anni compiuti ieri, e considerato qualche anno fa come uno dei giovani più promettenti in prospettiva futura, Zaniolo crebbe nelle giovanili dell’Inter e da lì si spostò a Roma, sponda giallorossa, nell’operazione che portò a Milano Nainggolan, fortemente voluto dall’allora tecnico nerazzurro Spalletti.

A Roma non mostrò del tutto le sue doti, frenato da un bel caratterino e da un pesante infortunio che gli fece perdere un’intera stagione. Fu tuttavia decisivo nel 2022 grazie al gol segnato nella finale di Conference League vinta contro il Feyenoord.

Peggiorati i rapporti con l’ambiente, Zaniolo si spostò a Istanbul nel gennaio 2023 a titolo definitivo e vinse il campionato. Un anno solare dopo, un nuovo spostamento a Birmingham nell’Aston Villa.

