Calciomercato Atalanta: Boga il sogno per il dopo Papu Gomez

Calciomercato Atalanta: Jeremie Boga finisce nel mirino della Dea. Può essere l’alternativa giusta per il dopo Papu Gomez.

Il pareggio in rimonta subito a Bologna nell’ultima gara dell’anno ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa Atalanta. Una partita che sembrava già vinta si è trasformata in un pareggio che ha impedito agli uomini di Gasperini di portarsi a -2 dal quarto posto del Sassuolo. Quello stesso Sassuolo al quale i bergamaschi vorrebbero strappare, in vista del mercato di gennaio, Jeremie Boga.

Calciomercato Atalanta: piace Boga del Sassuolo.

Il duttile attaccante ivoriano piace molto al tecnico atalantino che lo vedrebbe bene nel suo scacchiere al posto del partente Papu Gomez che andrà via nelle prossime settimane. Per i nerazzurri sarebbe davvero un grande colpo, considerando che Boga è stato corteggiato a lungo dal Napoli, ma arrivare all’ex Birmingham, almeno adesso, è cosa assai difficile.

Il Sassuolo infatti ha già fatto sapere di non voler cedere il classe ’97 a gennaio se non davanti ad un’offerta pari o superiore ai 40 milioni di euro. Cifra che l’Atalanta ovviamente non può sostenere. L’ivoriano quindi, almeno fino a fine stagione, resterà in Emilia con l’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali pronto a rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno 2022, fino al 2024 così da non far abbassare troppo il prezzo del cartellino.

