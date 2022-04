Calciomercato, agente Asensio: “Milan è un’opzione”

Calciomercato Milan, Asnsio nel mirino per la prossima stagione. L’agente conferma: “I rossoneri sono un’opportunità”.

È Marco Asensio uno degli obiettivi di mercato del Milan per la prossima stagione: il classe ’96, in scadenza con il Real Madrid nel 2023, è in cerca di una nuova sistemazione, e i rossoneri si inseriscono tra le pretendenti.

A confermarlo, l’agente stesso del calciatore che ha dichiarato ad AS: “L’interesse del Milan è motivo di orgoglio, Milano è un’opzione”, ma sempre l’agente di Asensio ha confermato l’interesse per il suo assistito da parte di squadre della Premier League inglese come l’Arsenal.

Fonte immagine: Facebook – Marco Asensio

Secondo Sport Mediaset, la prima fonte italiana che abbia riportato la notizia, i dirigenti del Milan avrebbero incontrato l’agente dell’attaccante spagnolo negli ultimi giorni. Un incontro esplorativo, per tastare la disponibilità di Asensio a trasferirsi a Milano, nonché le sue pretese economiche.

Si parla di una richiesta d’ingaggio pari ad almeno cinque milioni netti all’anno. Cifra importante per il Milan, che ha fissato il proprio salary cap a sei milioni, sacrificando anche giocatori simbolo come Kessie e Donnarumma.

Su Asensio, come detto, sono vigili poi alcune delle migliori squadre europee: dieci reti stagionali, di cui una in Champions, rappresentano comunque un buon bottino per un giocatore che al Real Madrid riveste un ruolo di riserva.

Asensio, tra l’altro, è particolarmente apprezzato per la propria duttilità tattica, che gli permette di agire sia come esterno offensivo destro, sia come trequartista. Un giocatore fondamentale nel 4-2-3-1 di Pioli, insomma. Il Milan monitorerà la situazione e tornerà a farsi avanti. Asensio resta uno degli obiettivi principali della società rossonera, nonostante la concorrenza agguerrita.