Calciomercato, addio Milan: Kessie ha firmato con il Barcellona

Calciomercato Milan, Franck Kessié sempre più vicino al Barcellona: l’ivoriano dovrebbe firmare domani un contratto da otto milioni a stagione.

Ormai ci siamo: Franck Kessié si appresta a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona. Secondo i media spagnoli (“Sport Es”), il giocatore ivoriano avrebbe già raggiunto un accordo con il club blaugrana in vista della prossima stagione.

Kessié, in scadenza con il Milan, si trasferirà dunque in Spagna dal prossimo primo luglio. Si parla di un contratto da ben otto milioni per quello che attualmente viene considerato uno dei migliori mediani del panorama calcistico internazionale.

In questi ultimi mesi Kessié ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo avanzate dal Milan. Proposte che si erano spinte sino ai sei milioni, salary cap fissato dal club rossonero. Tanti i corteggiatori di Kessié (si era inserita anche la Juventus), ma l’ex Atalanta ha scelto di cedere alle lusinghe del club che fu di Iniesta, Messi, Xavi ed oggi sta affrontando un processo di ricostruzione.

Proprio agli ordini di Xavi si metterà Kessié: il calciatore ivoriano, che domani incontrerà la dirigenza blaugrana per definire gli ultimi dettagli economici del proprio contratto, aggiungerà fisicità e corsa a una mediana che, storicamente, ha fatto più della tecnica il proprio punto di forza.

Migliori Bookmakers AAMS