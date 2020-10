Calciomercato a parametro zero: tutti gli svincolati dopo l’estate 2020

Tutti i giocatori rimasti senza squadra dopo la sessione estiva di calciomercato e che potrebbero essere vere e proprie occasioni per le rose ancora incomplete.

Terminata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato in gran parte d’Europa e del mondo, le squadre avranno tempo fino al 31 Marzo 2021 per tesserare gli svincolati. La lista dei giocatori senza squadra è molto interessante e ci sono nomi molto importanti.

Il nome più interessante della lista svincolati è certamente quello di Mario Mandzukic. Il croato è stato uno dei fedelissimi della vincente Juventus di Allegri ed è senza squadra dopo aver rescisso con l’Al Duhail. Per leadership e per ciò che può dare in mezzo al campo, Mandzukic è uno svincolato di lusso ed è davvero una grande occasione poterlo prendere a zero.

Altro svincolato di lusso è Mario Balotelli, alla ricerca di una squadra che gli dia l’ennesima opportunità dopo aver fallito al Brescia. Il problema di Super Mario è la testa, ma ha bisogno anche di un progetto che lo stimoli davvero per fare in modo di raddrizzare la sua carriera. Sembrava vicinissimo al Genoa, ma alla fine la trattativa non ha avuto esito positivo.

Parlando di giocatori che hanno vestito la maglia del Milan in lista c’è anche Alexandre Pato. Il brasiliano sembrava dovesse spaccare il mondo ed invece, purtroppo era sempre a lui ad infortunarsi. Bisognerà vedere se ci sarà una squadra vogliosa di dare un’opportunità al Paperino.

Sempre ex Milan, svincolato è anche Robinho che ha lasciato la Turchia dopo aver vinto il campionato con il Basaksehir. Senza squadra pure l’ex Inter Fredy Guarin che ha concluso la sua esperienza allo Shanghai Shenhua dopo tre anni.

Altri giocatori svincolati di lusso sono il portiere Subasic, vice campione del mondo con la Croazia, il difensore Garay, ex Valencia, il difensore ex Juventus ed Inter Asamoah e Andrea Bertolacci, svincolatosi dalla Sampdoria al termine dello scorso anno. Di seguito l’elenco degli svincolati più interessanti dopo la sessione estiva di calciomercato.

Svincolati estate 2020

Mario MANDZUKIC

Alexandre PATO

ROBINHO

Fredy GUARIN

Danijel SUBASIC

Kwadwo ASAMOAH

Andrea BERTOLACCI

Ezequiel GARAY

Fabio BORINI

Daniel STURRIDGE

Samir NASRI

Gael CLICHY

Jack WILSHERE

Shinji KAGAWA

Mapou YANGA-MBIWA

Danny WELBECK

Markel SUSAETA

Alen HALILOVIC

Pablo ZABALETA

