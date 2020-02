Calcio e squadre su Tik Tok: quali sono e come funziona

Sono sempre di più le squadre di calcio che hanno aperto un proprio canale su TikTok, il social network cinese per condividere contenuti musicali che ha preso piede negli ultimi mesi. Molti club, infatti, si sono proiettati immediatamente su questa piattaforma che metterà ancora più in contatto i tifosi con la loro squadra del cuore.

TikTok sbarca nel mondo del calcio. Il popolare social network fondato nel 2016, ma che solo nell’ultimo anno ha preso piede anche in Europa, è diventato, infatti, un ulteriore strumento per le società del pallone per entrare in contatto con i propri tifosi.

Nato per condividere brevi spezzoni musicali della durata di pochi secondi, TikTok ha attirato molti appassionati di musica e non solo. Dopo l’esordio di quattro anni fa, un anno dopo la sua creazione esso vide la fusione con musical.ly, un’altra app analoga che permetteva la creazione e la condivisione di coreografie e karaoke.

La sua fuzionalità, per certi versi, assomiglia a quella di Vine, un social musicale chiuso nel 2017 a causa dell’assidua e usurante concorrenza di Instagram e Youtube. Nel 2018, complice il successo riscosso tra il pubblico, Tik Tok è stata l’app più scaricata negli USA, superando il già citato Instagram e Facebook.

Molti personaggi famosi hanno colto al volo questa nuova moda. Basti pensare a Fiorello, oppure il leader della Lega Matteo Salvini, che recentemente ha creato il suo primo contenuto.

Sembra essere il linguaggio sciolto e divertente, giovani e allegro, quindi, il motivo principale che ha spinto molte squadre di calcio ad avvalersi di TikTok per raccogliere ancora più assenso e iterazione con i tifosi.

Una società come il Milan @acmilan ha potuto testare con mano tutte le funzionalità e l’utilità, grazie a un video d’esordio che ha visto come protagonisti il neo acquisto Simon Kjaer, Calhanoglu, Romagnoli e Krunic.

Il club rosso nero è solo l’ultimo in ordine di tempo a raggiungere le altre squadre italiane già presenti su TikTok: Inter (@inter), AS Roma (@asroma), Cagliari Calcio (@cagliaricalcio), ACF Fiorentina (@acffiorentina).

E nel resto d’Europa? Ovviamente anche in tutti i principali campionati europei l’attenzione per questo strumento è stata tanta. Infatti ora ad avere un canale TikTok abbiamo i campioni d’Europa del Liverpool, le spagnole Barcellona e Real Madrid, il Manchester City, gli sceicchi del Paris Saint Germain e molte altre.

C’è chi si sfida con il#6sblinktest, vincendo o perdendo comeChelsea FC e Cagliari Calcio:

○ https://www.tiktok.com/@chelseafc/video/6756872491945282822

○ https://www.tiktok.com/@cagliaricalcio/video/6759652192963153158

La #edoschallenge mette alla prova le abilità manuali e artistiche di ben 3 club:

Ci prova il Capitano delReal Madrid C.F.Sergio Ramos:

○ https://www.tiktok.com/@realmadrid/video/6785494846275734789

AC Milannon rimane indietro proponendo il difensore Andrea Conti:

○ https://www.tiktok.com/@acmilan/video/6785140411112426757

ACF Fiorentinaschiera addirittura una rosa di giocatori e la creatività prende il volo:

○ https://www.tiktok.com/@acffiorentina/video/6786955026356112646

FC BayerneAS Roma si fanno notare per la #flossdance:

○ https://www.tiktok.com/@fcbayern/video/6685655752184433926

○ https://www.tiktok.com/@asroma/video/6734748171890740485

Mentre l’Inter, sulla scia della challenge tutta italiana #footballisback, propone una serie di mosse in perfetto stile Fortnite in due video che vedono protagonisti più calciatori nero azzurri:

○ https://www.tiktok.com/@inter/video/6727237851152452869

○ https://www.tiktok.com/@inter/video/6727567890741988614

Non può mancare l’intramontabile challenge del cambio d’abiti:

L’AC Milanla interpreta sulle note di “Look at me”:

○ https://www.tiktok.com/@acmilan/video/6785165744209399045

MentreFC Bayernla trasforma in #jerseychallenge per sfoggiare tutte le maglie ufficiali:

○ https://www.tiktok.com/@fcbayern/video/6678214692537634053

Lo spirito cowboy, invece, accomunaAS Romae Manchester City:

○ https://www.tiktok.com/@asroma/video/6677983217305259270

○ https://www.tiktok.com/@mancity/video/6771727565032885510

I giocatori delBorussia Dortmundsembrano essere curiosi di scoprire a quale personaggio Disney assomigliano:

○ https://www.tiktok.com/@bvb/video/6779946587629112582

Chelsea FCpreferisce una carrellata dei momenti più belli dell’anno appena passato con la #monthsoftheyear:

○ https://www.tiktok.com/@chelseafc/video/6777732916320406789

L’ACF Fiorentina, invece, fa il pieno di like con#icouldbeeverycolorper dire no al razzismo:

○ https://www.tiktok.com/@acffiorentina/video/6769936050417585413

La#woahchallenge coinvolge il n.10 Sadio Mané del Liverpool FC:

○ https://www.tiktok.com/@liverpoolfc/video/6750703615528291590

Paris Saint-Germainmostra tutta la sua velocità con la #fastchallenge:

○ https://www.tiktok.com/@psg/video/6750994656160419078

