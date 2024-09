Calcio e Sostenibilità: le iniziative dei club per un futuro verde

Negli ultimi anni, il tema “calcio e sostenibilità” ha acquisito un’importanza sempre maggiore, in virtù di una crescente consapevolezza degli effetti che le attività umane, comprese quelle sportive, possono avere sull’ambiente.

Anche il mondo del calcio ha fatto proprio questo concetto, e molti club hanno deciso di adottare pratiche ecologiche, anche con l’obiettivo di dare un esempio rilevante ai tantissimi supporter.

Iniziative come la riduzione delle emissioni di carbonio, la gestione sostenibile delle infrastrutture e la promozione di comportamenti responsabili tra tifosi e atleti sono diventate non solo azioni etiche, ma necessarie. Garantire un futuro verde e sostenibile è infatti una responsabilità che lo sport più amato al mondo deve assumersi, conscio dell’influenza che esercita a livello globale.

Un’influenza profonda e intergenerazionale, radicata in molti paesi, che lo rende un potente veicolo di messaggi che vanno ben oltre il semplice “gioco”. Come è successo per le campagne contro il razzismo, il calcio è portavoce di valori e promotore di principi fondamentali che hanno un impatto diretto sulla cultura e sulle comunità, prendendo parte alla costruzione di una società più inclusiva e attenta.

I criteri ESG integrati nel mondo calcio, per un futuro sostenibile

Parlare di calcio e sostenibilità significa considerare anche i fattori ESG (Environmental, Social, e Governance), che stanno diventando centrali per molti club. Questi criteri non interessano solo l’ambiente, ma anche gli aspetti sociali e di governance.

I club calcistici stanno infatti non solo implementando pratiche ecologiche in senso stretto, ma migliorano anche le condizioni dei dipendenti e delle comunità circostanti. Adottano codici etici e comportamentali che riflettono un impegno verso la sostenibilità, in linea con i principi della carta della sostenibilità ambientale del calcio. Questi principi includono una governance ambientale efficace, la gestione sostenibile di stadi e infrastrutture, e un forte coinvolgimento degli stakeholder e dei tifosi.

I club di calcio più riconosciuti per le loro iniziative sostenibili

Secondo il Global Sustainability Benchmark in Sport, la classifica stilata dall’omonima organizzazione no-profit che valuta le prestazioni ESG delle principali organizzazioni sportive mondiali, i club calcistici meglio piazzati per le loro iniziative sostenibili sono il Borussia Dortmund e il FC Porto.

Per quanto riguarda i club italiani, nessuno figura tra i primi dieci del ranking. Le tre principali squadre del calcio italiano sono comunque rappresentate: la Juventus si posiziona al 12° posto con il 68%, l’AC Milan è in 30ª posizione con il 49%, e l’Inter occupa il 36° posto con il 32%.

Architettura e rispetto dell’ambiente: gli stadi del futuro

Il design ecologico degli stadi sta diventando sempre più un esempio concreto di costruzione eco-compatibile. L’uso di materiali riciclati e tecnologie innovative riduce significativamente l’impatto ambientale e il consumo energetico.

Il New Tottenham Hotspur Stadium, inaugurato nel 2019 a Londra, ne è un esempio emblematico. Alimentato interamente da energia rinnovabile, lo stadio adotta rigorose politiche di gestione dei rifiuti e riciclo dell’acqua piovana, dimostrando l’impegno degli Spurs per la sostenibilità.

In Europa, l’Allianz Arena di Nizza si distingue come il primo stadio ecosostenibile, grazie a coperture fotovoltaiche, strutture in legno lamellare e impianti geotermici. Anche l’Italia ha un ruolo di rilievo, con la Dacia Arena di Udine che ha ridotto i consumi energetici del 20%, integrando il design nel paesaggio circostante delle Alpi Carniche, dimostrando che l’attenzione prioritaria verso l’ambiente può costituire una parte integrante dell’architettura sportiva, in modo pienamente funzionale.

Coinvolgere i tifosi: l’impegno comunitario dei club

Il connubio tra calcio e sostenibilità non può prescindere dall’attivo coinvolgimento dei tifosi. Educare supporter e giocatori su temi ecologici è fondamentale per trasformare i comportamenti e generare un impatto positivo duraturo. Proprio per questo i club calcistici stanno realizzando iniziative che spaziano dal riciclaggio alla riduzione dei rifiuti durante le partite, promuovendo pratiche più sostenibili sia dentro che fuori dagli stadi. Le campagne di sensibilizzazione, come programmi di educazione ambientale e eventi di pulizia, danno un importante contributo nel rafforzare la consapevolezza individuale e a gettare le basi una comunità ecologica, dove i tifosi sono coinvolti in azioni concrete e coerenti.

In tal senso, l’implementazione di stazioni di riciclaggio negli stadi e la riduzione della plastica monouso sono passi importanti. Oltre a questo, i club incoraggiano la partecipazione dei tifosi tramite iniziative di volontariato e partnership con organizzazioni ambientali. Questo impegno non solo migliora l’immagine del club, ma promuove anche la creazione di comunità più consapevoli e responsabili, protagoniste di un futuro più green.

Non solo calcio: una nuova frontiera ecologica anche per gli e-sport

Se il focus è spesso sugli stadi fisici, anche gli e-sport, in rapida crescita, stanno iniziando a integrare pratiche sostenibili. L’ottimizzazione delle infrastrutture digitali, la gestione efficiente dell’energia nei data center e la promozione di eventi virtuali per ridurre gli spostamenti fisici sono iniziative chiave per minimizzare l’impatto ambientale.

Un esempio tangibile è rappresentato dai casinò online che offrono scommesse sugli e-sport e stanno adottando misure simili, come l’ottimizzazione energetica dei server e la promozione di eventi virtuali. Anche l’adozione di metodi di pagamento innovativi e rapidi nei casinò online, come quelli klarna, visibili su https://www.miglioricasinoonline.info/, contraddistinti da immediatezza e facilità di utilizzo, possono contribuire a un ambiente ludico che è allo stesso tempo coinvolgente, efficiente e più sostenibile.

Calcio e sostenibilità, un percorso verso un futuro ecologico su scala globale

La crescente attenzione alla sostenibilità nel calcio dimostra l’importanza di adottare pratiche ecologiche per proteggere il nostro ambiente. Come accennato all’inizio dell’articolo, lo sport, e il calcio in particolare, ha il potenziale di catturare l’attenzione di milioni di persone a livello globale. Con la sua enorme visibilità e la capacità di attrarre generazioni di ogni età, il mondo del pallone può fungere da potente strumento educativo di cambiamento, veicolando la transizione più importante: quella verso un futuro più sostenibile.

Le iniziative dei club, che spaziano dalla riduzione delle emissioni di carbonio alla promozione del riciclaggio, possono diventare modelli replicabili nel loro piccolo anche per i singoli individui, stimolandoli ad adottare nuovi valori e comportamenti ecologici in modo naturale e consapevole. Dalla dimensione dello stadio a quella più ampia della comunità, il calcio può dunque contribuire significativamente ad accrescere l’impegno collettivo verso un mondo più verde, maturo e responsabile.

