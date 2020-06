Calcio: Cristiano Ronaldo è il primo calciatore al mondo a diventare miliardario

Il giocatore entra nella classifica degli sportivi miliardari, difatti è il terzo atleta dopo Tiger Wodds e Floyd Mayweather.

Cristiano Ronaldo

Gli unici sportivi ad aver fatto meglio di lui sono il golfista Tiger Woods e il pugile Floyd Mayweather, nonostante tutto però questo gli permette comunque di aggiungere un nuovo record, diventando il primo giocatore di calcio ad aver guadagnato oltre un miliardo di dollari.

Un altro record è quello di essere l’ unico atleta di sport di squadra a raggiungere un tale obbiettivo, il suo segreto puo essere identificato con la sua grandissima capacità di massimizzare i proventi, peraltro non solo a sé stesso ma interessando anche le società in cui gioca.

In 17 anni di carriera tra ingaggi, premi e sponsorizzazioni CR7 ha portato a casa oltre un miliardo di dollari. Una cifra importante tale da permettergli di tenere a debita distanza l’eterno rivale di sempre Leo Messi, per ora fermo a quota 605 milioni di dollari ma con tre anni di carriera in meno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS